Iva Zanicchi show alla prima puntata di Ballando con le Stelle 2022. L’Aquila di Ligonchio ha pesantemente offeso la giurata Selvaggia Lucarelli, rea di averle rifilato uno zero dopo la performance con il suo ballerino Samuel Peron. Un voto che non è proprio piaciuto alla cantante, che ha dato della “tr…” alla giornalista e scrittrice per ben due volte, come potete vedere nel video più in basso.

Il filmato è prontamente diventato virale sui social network e in particolare su Twitter, dove in molti si sono lamentati della volgarità di Iva Zanicchi. Tanti hanno poi chiesto la squalifica immediata della concorrente da Ballando con le Stelle. Non è mancato il commento diretto di Selvaggia Lucarelli, che sul suo account ha postato la clip e ha preteso delle scuse ufficiali.

Scuse che, al momento in cui scriviamo, non sono ancora arrivate. Milly Carlucci è però intervenuta nella faccenda prima della fine della serata, assicurando che la sua produzione sta facendo i dovuti controlli a seguito della brutta parola pronunciata da Iva Zanicchi. “In attesa di saperne di più mi scuso con il pubblico e con il giudice”, ha detto la conduttrice Rai.

Molti utenti hanno criticato pure la reazione di Samuel Peron, che ha riso a crepapelle davanti all’uscita infelice di Iva Zanicchi. Per alcuni telespettatori di Ballando con le Stelle una vera caduta di stile da parte di un ballerino sempre molto garbato ed elegante in tv.

Io attendo le scuse. https://t.co/FF9gbkztNM — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 8, 2022

Selvaggia Lucarelli ha spiegato di aver dato zero a Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle perché a suo dire l’artista non ha accennato neppure un passo e non ha dunque ballato. La giornalista e scrittrice si è così arrabbiata con Rossella Erra, tributo del popolo, che ha deciso di premiare la concorrente con un bonus da 25 punti.

Un regalo che ha permesso a Iva Zanicchi e Samuel Peron di scalare la classifica, arrivare al primo posto a discapito di Gabriel Garko (il più votato dai giudici) e guadagnare un bonus di 10 punti per la prossima puntata in onda su Rai Uno sabato 15 ottobre.