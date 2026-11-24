Selvaggia Lucarelli ha rivelato il motivo profondo che l’ha spinta a lasciare Ballando con le Stelle. La giornalista e opinionista televisiva ha deciso di fare le valigie e di accettare l’offerta di Mediaset, azienda per cui attualmente ricopre il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip e quello di conduttrice dell’Isola dei Famosi (il reality dei naufraghi è stato registrato la scorsa estate e sarà trasmesso a dicembre su Canale 5). In particolare, Lucarelli ha spiegato che non ha abbandonato lo show danzante per qualcosa accaduto con gli addetti ai lavori del programma, né perché avrebbe rotto con Milly Carlucci. La causa è più profonda e riguarda i piani alti della Rai.

Selvaggia Lucarelli ha lasciato Ballando con le Stelle per le mancate offerte della Rai

La giornalista, sul suo profilo Instagram, ha aperto il box delle domande, rispondendo a diverse curiosità. Quando un utente le ha chiesto delucidazioni sulla scelta di approdare a Mediaset, ha ripercorso la sua esperienza a Ballando con le Stelle, durata un decennio, per poi sottolineare che la Rai non le ha mai offerto nulla al di là del ruolo di giurata. Dunque ha deciso di andare ad affrontare nuove sfide televisive.

L’opinionista ha rimarcato che nei dieci anni trascorsi a Ballando con le Stelle, televisivamente parlando, è cresciuta tantissimo. “Ho fatto la mia parte in un programma di enorme successo. La mia parte, sia chiaro, nulla di più”, ha aggiunto. Poi il retroscena inedito sulle mancate offerte da parte della dirigenza di Viale Mazzini: “In Rai non ho avuto nessuna opportunità oltre a quello (il ruolo di giurata a Ballando, ndr)”. Altra bordata alla Tv di Stato: “Ne hanno avute persino concorrenti e ballerini del cast. Quindi è evidente che per crescere e fare altro, non sarei potuta restare lì in eterno”.

Lo ‘scippo’ di Mediaset

“Insomma, in un programma in cui tutti imparano a fare passi in avanti, mi sembrava paradossale essere l’unica a dover rimanere ferma”, ha concluso. In effetti, Lucarelli non ha tutti i torti. Alcuni che hanno fatto parte del cast di Ballando con le Stelle sono stati premiati dalla Rai. L’ultimo caso è quello di Barbara D’Urso che, dopo essere scesa in pista nell’edizione del 2025, è stata promossa a giurata. Un altro esempio è quello di Teo Mammucari che, dopo la fine del rapporto con Mediaset, è diventato un concorrente dello show danzante di Milly Carlucci, dopo il quale la Rai gli ha affidato la trasmissione Lo Spaesato, oltre ad averlo voluto come co-conduttore di Domenica In (esperienza da dimenticare per il comico).

Resta da capire perché a molti personaggi siano state date delle chance, mentre a Lucarelli non sia mai stato proposto nulla. Alla fine si è sfregato le mani Pier Silvio Berlusconi che, non appena ha avuto l’opportunità, ha scippato la giornalista alla concorrenza.