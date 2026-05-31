Mara Venier saluta Teo Mammucari a Domenica In, ma lui non c’è: finale di stagione amaro

Indiscrezioni confermate, Teo Mammucari ha disertato l’ultima puntata stagionale di Domenica In dopo aver dato forfait anche la scorsa settimana. Il settimanale Chi, pochi giorni fa, aveva anticipato che il comico non sarebbe stato presente in studio il 31 maggio. E così è stato. Mara Venier, nel corso dei saluti finali, ha menzionato il collega, riservandogli parole affettuose. Nessuno ha però spiegato pubblicamente il motivo per cui il conduttore romano ha deciso di non prendere parte agli ultimi due appuntamenti dell’edizione 2025/2026 dello storico varietà di Rai 1. Si sussurra che la sua assenza sia stata causata da controversie nate con la dirigenza della Tv di Stato.

Teo Mammucari assente a Domenica In: le parole di Mara Venier

Mara Venier, nel corso della stagione di Domenica In da poco conclusa, è stata accompagnata alla conduzione da Enzo Miccio, Tommaso Cerno e il già citato Teo Mammucari. Con quest’ultimo la “Zia” è anche legata da un rapporto di amicizia. Nonostante ciò, a livello professionale ci sono state delle incomprensioni. A un certo punto Venier ha detto esplicitamente di non voler più che il collega intervenisse durante le sue interviste. Richieste accettate da parte del programma. Il comico infatti non ha più fatto alcuna ‘irruzione’ dopo lo sfogo di qualche settimana fa della conduttrice.

Nonostante ciò, Venier ha precisato di non aver nulla di personale contro Mammucari. Nel chiudere la stagione, gli ha così rivolto parole tenere: “Voglio ringraziare la Rai, il vicedirettore vicario Anna Nicoletti che mi è stata vicino con affetto e professionalità. Saluto i miei compagni di viaggio, ne manca uno, ma saluto anche te Teo, perché ti voglio bene”. A fare eco alla ‘Zia’ c’è stata la voce di Cerno: “Tutti ti vogliamo bene”.

I motivi dell’assenza di Mammucari a Domenica In

Fanpage.it ha riferito che Mammucari avrebbe scelto di disertare le ultime due puntate stagionali non per incomprensioni con i colleghi, ma per attriti con la dirigenza della Rai. In particolare, i malumori del comico sarebbero esplosi quando la Tv di Stato avrebbe bocciato un suo progetto per uno show estivo. Inoltre la tensione sarebbe aumentata quando a Teo sarebbe stato riferito che il suo programma “Lo spaesato” non sarebbe stato riconfermato. Questa situazione avrebbe spinto il 61enne a lasciare in anticipo Domenica In, in segno di protesta contro l’azienda.

Mammucari non è mai riuscito a inserirsi con un ruolo definito a Domenica In. Fin dalle prime puntate è sembrato un pesce fuor d’acqua e non è riuscito a incidere. Vista la sua vasta esperienza televisiva alle spalle, molti hanno creduto che con il passare delle settimane sarebbe stata trovata una quadra per coinvolgerlo maggiormente nello show. E invece è avvenuto il contrario: il conduttore è divenuto strada facendo un ‘corpo’ sempre più estraneo alle dinamiche del varietà. Infine l’epilogo amaro, con la fuga dalle ultime puntate.