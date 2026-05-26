Teo Mammucari scomparso da Domenica In, svelato il motivo amaro: cos’è accaduto dietro le quinte

Nel corso della penultima puntata di Domenica In, si è verificato un giallo: l’assenza di Teo Mammucari durante il gioco finale, che è stato condotto da Mara Venier in maniera rapida. Poi i titoli di coda e i saluti. Del comico romano nemmeno l’ombra e nessuna spiegazione relativa alla sua ‘latitanza’. Dove è finito? Perché non si è palesato in studio? A riferire i motivi del forfait ci ha pensato Dagospia che scrive che la sparizione di Teo sarebbe legata a una polemica rovente di quest’ultimo per alcune scelte della Tv di Stato che lo riguarderebbero in prima persona. In sostanza, Mammucari avrebbe disertato l’appuntamento con lo storico varietà di Rai 1 per questioni legate ad alcuni progetti professionali che i piani alti di Viale Mazzini avrebbero messo in stand by. Fatto che avrebbe scatenato la contestazione plateale dell’ex conduttore delle Iene.

Teo Mammucari assente da Domenica In: svelata la motivazione

Mammucari, il 24 maggio, non si è materializzato al fianco di Mara Venier per il giochino telefonico che solitamente gestisce. La conduttrice veneziana, affiancata da Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, ha comunque lanciato la slot, nonostante l’assenza di Teo. Secondo quanto riportato da Dagospia, nel corso delle prove generali della puntata, che si sono svolte come di consueto al sabato, il presentatore capitolino era presente. E in questo frangente “avrebbe mostrato grande nervosismo”.

L’irritazione, però, non sarebbe stata innescata da comportamenti del gruppo di lavoro di Domenica In, bensì dal rifiuto da parte della Rai di approvare un progetto Tv estivo che avrebbe dovuto vedere protagonista proprio l’ex volto delle Iene. I mal di pancia di Mammucari, inoltre, sarebbero stati provocati dal fatto che anche lo show Lo Spaesato, condotto proprio da Teo su Rai 2 nei mesi scorsi, sarebbe stato messo in stand by dai piani alti della Tv pubblica.

La protesta contro la Rai: Mammucari quasi certamente non confermato a Domenica In

Per farla breve, a oggi non si sa se la trasmissione sarà confermata oppure archiviata. Tale faccenda, unita al no sopracitato del programma estivo, avrebbe causato la reazione per nulla tiepida del comico che, in segno di protesta contro la Rai, avrebbe disertato il penultimo appuntamento della stagione in corso di Domenica In. A questo punto, sembra impossibile che il prossimo anno possa continuare a far parte del varietà del pomeriggio festivo della rete ammiraglia.