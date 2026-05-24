Mara Venier chiude Domenica In, Teo Mammucari sparito: l’assenza che fa rumore

Giallo a Domenica In nel corso della puntata in diretta il 24 maggio: nessuna traccia del comico Teo Mammucari, nonostante il suo gioco sia stato trasmesso. Come da scaletta, sul finale di programma, Mara Venier ha presentato e mandato in onda il gioco che solitamente vede protagonista il comico romano. Lui, però, non si è palesato in studio. Ad aggiungere ulteriore mistero alla vicenda il fatto che non è stata fornita alcuna spiegazione in merito all’assenza dell’ex conduttore delle Iene che, nelle scorse settimane, ha avuto diverse frizioni con la ‘Zia’, tanto che questa ha chiesto alla produzione che il collega non intervenisse più durante le interviste.

Domenica In: mistero sull’assenza di Teo Mammucari

Nel finale della penultima puntata stagionale di Domenica In è stato proposto al pubblico il gioco di Mammucari. Ma quest’ultimo non era presente in studio. A liquidare rapidamente la slot è stata la padrona di casa Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno e da Enzo Miccio. Un finale strano, con i titoli di coda che hanno iniziato a scorrere senza che Teo fosse presente in studio e senza che spiegasse i motivi del suo forfait. Da quando esiste la tv, quando un componente del cast fisso di una trasmissione manca, c’è chi si prende la briga di riferire il perché. Stavolta no. Mistero!

L’episodio andrà senza dubbio ad alimentare le voci relative a una distanza professionale tra Venier e Mammucari. Distanza ammessa dalla stessa conduttrice veneziana, la quale, poche settimane fa, senza troppo girarci attorno, ha dichiarato di non aver trovato con il collega il feeling lavorativo sperato. Da qui la richiesta, poi soddisfatta, che Teo non facesse più alcuna ‘irruzione’ nel corso delle ospitate dei vip. Dall’altro lato, Mara aveva sottolineato di essere da anni amica del comico, ma che, nonostante con lui abbia un bel legame privato, davanti alle telecamere non è scattata la sperata sintonia.

Il futuro di Domenica In: si va verso la conferma di Mara Venier

E adesso che cosa succede? Tra sette giorni andrà in onda l’ultima puntata della stagione in corso di Domenica In. Venier ha detto che ha intenzione di lasciare, ma probabilmente guiderà anche la prossima edizione del programma. Mammucari, invece, è scontato che non ci sarà, qualora la Rai affidasse nuovamente la trasmissione alla ‘Zia’. Un conto è l’amicizia, un altro è il lavoro. E non sempre le due cose vanno di pari passo.