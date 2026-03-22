Teo Mammucari “epurato” da Domenica In, per quanti secondi è apparso: brutta pagina di tv

Era nell’aria dopo quanto accaduto una settimana fa, ed “epurazione” è stata: Teo Mammucari, di fatto, non ha partecipato alla puntata del 22 marzo di Domenica In. È comparso in studio quando mancavano 3 minuti e mezzo alla fine della trasmissione, vale a dire 210 secondi, durante i quali ha fatto una gag con Mara Venier per allentare la tensione. Rapido riassunto di cosa è avvenuto 7 giorni fa: il comico ha posto una domanda a Riccardo Cocciante ritenuta dalla conduttrice veneziana fuori luogo; poi ha fatto dell’ironia su Peppe Iodice e il suo film in uscita; infine, quando Venier stava salutando calorosamente un cameraman prossimo alla pensione e con alle spalle quasi 4 decenni di lavoro in Rai, Mammucari ha provato a far ridere con un siparietto, esponendo un cartello con la scritta “grazie a tutti, ci vediamo domenica prossima”.

La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. La ‘Zia’ è sbottata in diretta e nei giorni successivi ha ammesso di avere problemi a lavorare con Teo, spiegando di non voler più i suoi interventi quando ci sono gli ospiti in studio. Detto, fatto: il 61enne romano oggi non lo si è praticamente visto, se non appunto negli ultimi 210 secondi.

Teo Mammucari “epurato”: in studio a Domenica In solamente a fine puntata

“Deve entrare qualcuno?”, ha domandato Venier in chiusura di puntata. Ed ecco che si è palesato Mammucari con un “buonasera, come va?” “Ma arrivi adesso?”, la controdomanda di Mara. Naturalmente la gag è stata studiata a tavolino. “Ma Enzo Miccio dov’è?”, ha poi chiesto Teo, con la collega che ha fatto sapere che il wedding planner si trova a Bali per organizzare un matrimonio. Dopodiché il comico ha cantato “Rossetto e Caffè” e si è abbracciato con Venier. Infine, giù il sipario. Nessuna scusa palese in riferimento ai fatti della settimana precedente.

Mammucari e Venier sono amici privatamente. Il lavoro, però, è un’altra cosa. L’abbraccio finale, che è sembrato sincero, parrebbe certificare che tra i due il legame umano non è stato compromesso. Quello professionale forse sì. Resta da capire se “l’epurazione”, ossia il mancato impiego di Mammucari, proseguirà anche nelle prossime puntate oppure se in qualche modo si riuscirà nuovamente a coinvolgerlo nelle dinamiche del programma. Rimane l’amaro in bocca per una pagina televisiva di un varietà storico tutt’altro che rosea. Forse il pubblico si sarebbe meritato una spiegazione in diretta, non una gag di tre minuti di cui si fatica a comprendere il senso.