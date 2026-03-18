Domenica In, parla Mara Venier: drastica decisione, Teo Mammucari fuori dalle interviste

Teo Mammucari, a Domenica In, non interverrà più quando Mara Venier intervisterà gli ospiti. Lo ha reso noto la stessa conduttrice veneziana in un’intervista esclusiva rilasciata a Fanpage.it, tramite la quale non ha nascosto le difficoltà riscontrate a lavorare con il collega e amico. La situazione è precipitata nel corso dell’ultima puntata del programma. La ‘Zia’ ha manifestato in diretta palesi malumori per il comportamento del comico. Ora, per evitare altri episodi spiacevoli, si è scelto di non far più lavorare a stretto contatto i due conduttori. Una decisione piuttosto clamorosa se si considera che in una trasmissione storica come Domenica In, l’affiatamento corale di chi la guida dovrebbe essere uno dei perni su cui sviluppare il programma.

Domenica In, la decisione drastica di Mara Venier: “Teo Mammucari non entrerà più con gli ospiti”

Domenica scorsa Mammucari ha fatto imbizzarrire Venier per il modo in cui ha trattato Peppe Iodice, per una battuta al limite rivolta a Riccardo Cocciante e per aver mostrato in chiusura di puntata un cartellone ironico mentre la conduttrice stava salutando il cameraman prossimo alla pensione con il quale ha lavorato per quasi quattro decenni. Si è parlato di un pesante sfogo della ‘Zia’ a telecamere spente, in cui avrebbe posto un ultimatum alla Rai: “O me, o Mammucari”.

Tale ricostruzione è stata smentita. “Non ho mai detto o lui o me. Non è da me. Gli ho detto “sei un pirla” in diretta, ed è una cosa che direi altre cento volte in quel momento”, ha spiegato Venier, in riferimento al momento in cui stava salutando il suo storico cameraman. Perché se l’è presa così tanto? “Perché per me quello era un modo per omaggiare un grande lavoratore della Rai ed è stato rovinato da quella gag con il cartello, che poi ho strappato. Ci è finito di mezzo anche il povero Pino Strabioli”.

Dopo quanto accaduto, Mara ha chiesto che da ora in avanti Teo non faccia più irruzione in studio con gli ospiti: “L’unica cosa che ho detto è: dove ci sono io non può entrare lui con i miei ospiti, perché poi gli ospiti non sono contenti. L’unica cosa che rivendico è questa. Perché, a questo punto, non so cosa può dire quando c’è un ospite”.

Le dichiarazioni di Mara Venier sul figlio Paolo Capponi

Secondo alcune indiscrezioni circolate nelle scorse ore, Mammucari avrebbe avuto un confronto acceso con l’autore Paolo Capponi. Non una persona qualunque, bensì il secondogenito di Mara Venier. Quest’ultima ha smentito che ci sia stato uno scontro nei camerini tra il figlio e il comico:

“Questa cosa è una sciocchezza. Mio figlio si trovava in redazione dopo la fine della puntata. È un posto che è da tutt’altra parte rispetto alla zona dei camerini. Mi è dispiaciuto che sia uscita una cosa di questo tipo perché lui e Teo sono molto amici. Poi, mio figlio è uno che lavora sodo da anni, non dice a nessuno manco che è mio figlio, lavora e basta. Non se lo merita”.

Per quel che riguarda i rapporti con Mammucari, Venier ha sottolineato che lo ritiene una persona molto buona, a cui vuole bene. Altro discorso però è il feeling professionale: “Ha questo tipo di ironia che a volte può essere presa in un certo modo. Ma lui è così, prendere o lasciare. C’è un rapporto che va al di là dell’amicizia, un rapporto fraterno. Pensa che sto per cambiare casa, adesso lui abiterà al piano di sotto rispetto al mio”.

Mara ha quindi ricordato che è stata lei stessa a volere il comico romano nel suo team per l’edizione in corso di Domenica In, sostenendo di aver sempre accettato tutte le proposte fatte da Teo. Poi, però, si è resa conto che la situazione le è sfuggita di mano per certi versi: “Ci ho creduto e ci credevo che potesse andare, ma lui ha questo approccio particolare che può non essere capito da tutti”.

Ora, per mettere una pezza, a Mammucari non sarà più dato l’ok per intervenire nel corso delle interviste. Di fatto si va verso un ridimensionamento del suo ruolo. Un caso che, a tutti gli effetti, è una figura tutt’altro che encomiabile. Per uno dei programmi di punta di Rai 1 ci si aspettava una gestione ben differente della faccenda.