Mara Venier e Teo Mammucari non si parlano più: urla nei camerini e l’intervento del figlio della conduttrice

Gelo siderale a Domenica In: Mara Venier e Teo Mammucari non si parlano più. Lo riferisce Fanpage.it che scrive di aver saputo da fonti interne al programma che tra i due conduttori, al momento, non c’è più alcun tipo di dialogo. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso è stato il comportamento del comico nell’ultima puntata in diretta del programma. Rapido riassunto: Mammucari, durante l’intervista di Peppe Iodice, si è rivolto alla ‘Zia’ dicendole di mandare via l’ospite. Teo, come nel suo stile, ha fatto finta di essere serio. Fatto sta che la sua ironia è sfuggita a molti e pare non sia nemmeno piaciuta a Venier. Ha poi fatto una battuta su Riccardo Cocciante. E pure tale dettaglio avrebbe provocato mal di pancia. Ciliegina sulla torta, nel chiudere la puntata Mara ha voluto salutare calorosamente un cameraman prossimo alla pensione che ha trascorso 40 anni in Rai. Mammucari nel frattempo ha fatto spuntare un cartellone con scritto “grazie a tutti, ci vediamo domenica prossima!”. Anche questa trovata ha fatto stizzire non poco la padrona di casa. “Tu sei un pirla!, non capisci i momenti”, ha tuonato la conduttrice contro Teo, non ridendo affatto.

Domenica In, situazione precipitata tra Mara Venier e Teo Mammucari

Dopo le tensioni viste in diretta, la situazione sarebbe peggiorata nei camerini, a telecamere spente. Innanzitutto Fanpage.it ha rivelato che Iodice sarà protagonista di un’ospitata riparatrice nella prossima puntata di Domenica In. Per quel che riguarda gli attuali rapporti tra Mammucari e Venier, ci sarebbe una situazione limite. Una fonte interna alla Rai ha raccontato che “non si parlano”. Inoltre Venier avrebbe lanciato un ultimatum all’azienda: “O me o lui”. Tale richiesta non sarà soddisfatta per ovvie ragioni contrattuali. La ‘Zia’ avrebbe però deciso di ridurre al minimo indispensabile le interazioni con il comico.

La versione del figlio di Mara Venier

Tra l’altro, conclusa la puntata di domenica scorsa, Mammucari avrebbe urlato nei camerini, sfogandosi con un autore della trasmissione. C’è chi ha fatto il nome di Paolo Capponi, ossia il figlio di Mara Venier che, di fatto, è un vero e proprio autore e responsabile dietro la macchina organizzativa di Domenica In. L’uomo ha però smentito di essere lui la persona che ha raccolto il malumore di Teo. Il secondogenito della Venier ha invece sottolineato che con Mammucari ha “un’amicizia fortissima”.

Ci vuole rispetto per il pubblico

Quel che sembra sicuro, e infatti su tale fronte per ora non ci sono smentite, è che Mara e il comico siano ai ferri corti. Resta da capire come sarà gestita la faccenda. Si spera bene perché, forse qualcuno se lo scorda, c’è sempre un pubblico a cui si deve rispetto e paga il canone. E che quindi non merita di vedere due professionisti che battibeccano tra loro in diretta.