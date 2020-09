Lo scoop del giorno è lo svelamento del segreto di pulcinella di Gabriel Garko che ieri, al GF Vip 5, ha fatto coming out per la prima volta pubblicamente. L’ospitata dell’attore nel reality è stata soltanto un antipasto: il piatto principale arriverà il 3 ottobre, a Verissimo. Nella trasmissione condotta da Silvia Toffanin, il divo racconterà infatti in modo più dettagliato i motivi che lo hanno spinto al silenzio per anni circa il suo orientamento. Due ospitate, due programmi di Canale 5, due scoop: ma Garko, per svelare tutti i suoi segreti intimi, è stato pagato? E se si, quanto? A fare le pulci sui cachet destinati al tenebroso Gabriel ci ha pensato Selvaggia Lucarelli che lungo le colonne di TPI ha reso noti i presunti incassi del 48enne torinese.

Selvaggia Lucarelli e i cachet di Gabriel Garko per le ospitate al GF Vip e a Verissimo

La blogger, giornalista e giurata di Ballando con le Stelle ha scritto che secondo le sue fonti Garko ha scelto di svelarsi al pubblico di Canale 5 per la “modica somma di 30mila euro al Gf e 30mila a Verissimo”. Dunque la Lucarelli sostiene che il divo, per le sue due esperienze sulla rete ammiraglia Mediaset, guadagnerà in totale 60mila euro. Per il momento il diretto interessato non ha né smentito né confermato le parole della giornalista. Quel che invece è certo è che il 3 ottobre sarà protagonista del salotto di Silvia Toffanin, raccontando la sua verità. Una verità assai attesa. Negli anni la vita privata di Gabriel ha catturato l’attenzione di una miriade di persone. L’attore è così divenuto una delle celebrità più famose e chiacchierate d’Italia.

Gabriel Garko: con Adua Del Vesco storia costruita a tavolino

L’ospitata di Garko al Grande Fratello Vip è rimbalzata ovunque. Social, media e carta stampata sono piombati sul coming out dell’interprete: c’è chi ha apprezzato la scelta dell’attore e chi invece l’ha criticata. Non nel ‘contenuto’, bensì nella forma. Infatti non pochi hanno ritenuto che il programma condotto da Alfonso Signorini non fosse il luogo adatto per affrontare una simile tematica. Nello show il divo ha inoltre chiarito che la storia d’amore che l’ha visto protagonista in passato con Adua Del Vesco è stata costruita a tavolino. Con la messinese ha avuto e tutt’ora ha una bella amicizia. L’amore, però, è un’altra cosa.