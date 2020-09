Svelato il segreto di pulcinella: Gabriel Garko è gay. L’attore, durante la puntata andata del Grande Fratello Vip in onda venerdì 25 settembre, ha dichiarato dopo anni di insinuazioni e gossip di essere omosessuale. L’argomento sarà approfondito più dettagliatamente durante la puntata di Verissimo in onda il 3 ottobre 2020. Fatto sta l’attore ormai ha fatto il primo delicato passo verso il coming out. Una scelta che lo ha inorgoglito, come testimoniato anche sui social. Garko infatti, nel ‘day after’, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di messaggi di stima, affetto e supporto che gli sono stati inviati dai fan. Tutti gesti che fanno ulteriormente capire che l’interprete sia convinto e ormai sicuro del cammino intrapreso circa il fare chiarezza sul proprio orientamento. In tutto questo è arrivato un commento che ha scatenato una bufera sul web. Trattasi delle parole di Tommaso Zorzi, che dopo l’episodio che ha visto protagonista Gabriel nel reality, ha inscenato un siparietto molto discusso.

Gabriel Garko: coming out, il day after. Zorzi nella bufera

Zorzi, indossando scarpe con il tacco (video sotto), si è calato nei panni di Barbara d’Urso, immaginando un incontro tra l’attore e Adua Del Vesco nel noto ascensore di Live – Non è la D’Urso. “Esclusiva choc”, ha gridato, canzonando simpaticamente la conduttrice partenopea. A innescare la discussione che si è subita propagata sui social è però stata un’altra frase: “Nell’ascensore di Live – Non è la D’Urso avremo Adua Del Vesco e Gabriel Garko. Chi dei due porta la gonna?”. Fino ad ora gli utenti si sono divisi circa le parole dell’ex Riccanza. Alcuni hanno trovato simpatico e positivamente ironico l’intervento, altri lo hanno biasimato in modo piccato, sostenendo che la vicenda non sia stata affatto spassosa, bensì di cattivo gusto, soprattutto alla luce del vissuto di Garko che ha impiegato anni per riuscire a fare coming out. Anche il divo non ha trovato il gesto dell’influencer azzeccatissimo, replicando con un post:

Gabriel Garko e l’incontro con Adua Del vesco

La puntata del 25 settembre del GF Vip 5 verrà ricordata per l’incontro tra Garko e Adua Del Vesco, nonché per il relativo coming out del 48enne torinese. L’attore ha rivelato che quello con la giovane interprete è stato un amore costruito a tavolino e che mai c’è stata in realtà una love story. Nonostante ciò ha sottolineato che nei confronti della messinese nutre molto affetto. Tutti i dettagli e gli approfondimenti inerenti alle scelte del divo saranno a breve oggetto di “un’indagine” più approfondita. A condurla sarà Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo. La data da segnare sul calendario è il 3 ottobre.