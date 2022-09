L’affaire Totti-Blasi aveva avuto un momento di pausa per quel che riguarda l’aspetto mediatico. La morte della Regina Elisabetta ha ovviamente fagocitato qualsiasi pagina di giornale e qualsiasi rete tv da giovedì ad oggi. Ecco, appunto, oggi, domenica 11 settembre: l’ex 10 della Roma ha deciso di concedere un’intervista fiume al Corriere della Sera. E voilà, riecco che in Italia non si parla d’altro. Anche perché le dichiarazioni che ha rilasciato sono state roboanti e sorprendenti. Il Pupone ha raccontato di essere stato tradito per primo, che l’ex moglie non lo ha sostenuto a dovere dopo l’addio al calcio giocato, che le ha fatto sparire una collezione di orologi (lui per ripicca si è preso le sue borse) e che non ha accettato la sua proposta di risoluzione pacifica per il bene dei figli (che ora la vicenda finisca in tribunale è cosa praticamente scontata). Poteva mai Selvaggia Lucarelli non intervenire su quanto esternato da Francesco? Assolutamente no. E infatti eccola spuntare su Twitter, con un cinguettio di fuoco indirizzato all’ex calciatore.

“L’intervista di Totti è un misto di rancore, indiscrezione, autogossip, mancanza di rispetto per Ilary, sua moglie per 20 anni, e una strategia pessima, che qualsiasi amico o consulente di buon senso gli avrebbe dovuto sconsigliare. Fortuna che si dovevano proteggere i figli”. Così l’editorialista di Domani, nonché giurata di Ballando con le Stelle. Ha poi aggiunto una nota densa di ironia frammista al sarcasmo: “Era perfino meglio quando parlava Alex Nuccetelli”.

Per chi non lo sapesse, Nuccetelli è un pr romano, molto amico dell’ex capitano giallorosso (fu lui a presentargli Ilary vent’anni fa) che in queste settimane ha rilasciato interviste a destra e a sinistra, sui giornali e nei salotti tv, lasciando trapelare il pensiero di Totti. Un conto però è sentire un amico, un altro è sentire il diretto interessato. Ecco, ora Francesco ha parlato e ha fatto assai rumore. Un rumore che la Lucarelli non ha gradito.

Non resta ora che attendere la reazione della Blasi. Probabile che Ilary, se avesse avuto una mezza intenzione di non parlare pubblicamente e di non fiondarsi nel salotto di Verissimo dell’amica Silvia Toffanin, ora quel dubbio se lo è tolto. Tira aria di burrasca e pare che il peggio debba ancora arrivare. Lo spettro di una battaglia in tribunale si fa sempre più concreto.