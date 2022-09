Chi è Alessia, la donna “tramite” tra Ilary e l’amante (secondo Totti)

Francesco Totti, alla fine, ha ceduto e non è più riuscito a trattenersi. Così ha chiamato il Corriere della Sera e ha vuotato il sacco, raccontando la sua versione fiume sulla fine della love story con Ilary Blasi. Il Pupone, chiacchieratissimo per la storia iniziata con Noemi Bocchi, ha ribaltato lo scenario, assicurando che è stata l’ex moglie ad aver tradito per prima. Totti ha confermato le indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane, quelle cioè che dicevano che lui, nella primavera del 2021, aveva scovato dei messaggi compromettenti sul cellulare della consorte. A ciò ha aggiunto dei dettagli: secondo il suo racconto, Ilary aveva una persona che faceva da tramite con l’amante, vale a dire la sua parrucchiera di fiducia, Alessia.

Alessia è una delle hairstylist più amate e apprezzate dalle vip del Bel Paese, tra cui Michelle Hunziker e Sabrina Ferilli. Con lei, Ilary ha un legame di profonda stima e affetto, tanto che, sempre seguendo il discorso dell’ex capitano giallorosso, sarebbe stata proprio la parrucchiera a custodire i segreti della Blasi e addirittura a dare una mano per far sì che la frequentazione clandestina con l’amante rimanesse top secret.

Un legame, quindi, che va ben oltre il semplice rapporto professionale cliente-venditore di un servizio. Totti ha dichiarato che Alessia avrebbe avuto un ruolo fondamentale nella storia tra l’ex moglie e l’uomo del mistero (su tale punto si tornerà a breve)

“Le ho guardato il cellulare – ha spiegato l’ex numero 10 della Roma – E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro. Alessia, la parrucchiera di Ilary, la sua amica“. Intrecci e segreti. Che alla fine mica tanto sono segreti, visto che pure l’uomo misterioso citato da Francesco potrebbe corrispondere a un identikit preciso: “Lui è una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto”.

Nelle scorse settimane il gossip ha parlato di una possibile liaison tra la Blasi e il giovane Cristiano Iovino, personal trainer ed ex fidanzato (tra le altre) anche di Giulia De Lellis. Totti non ha fatto il suo nome, ma quel che ha detto spinge proprio a credere che l’amante, sempre ammesso e non concesso che ci sia stato, sia proprio Iovino. Anche perché, chi lavora nell’informazione sa bene che il nome del ragazzo è trapelato perché qualcuno ha voluto farlo uscire.

E il sospetto – a dir la verità è più di un sospetto – è che a farlo emergere nelle scorse settimane sia stato proprio Totti o il suo staff, per vie traverse o per vie dirette ma preferendo mantenere l’anonimato. Un modus operandi assai usato da parte dei vip quando non vogliono esporsi in prima persona.