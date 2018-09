Selvaggia Lucarelli difende Francesco Monte al Grande Fratello Vip

Francesco Monte escluso dal Grande Fratello Vip? Selvaggia Lucarelli difende il ragazzo

Selvaggia Lucarelli ha preso le difese di Francesco Monte. La notizia della probabile esclusione del ragazzo dal Grande Fratello Vip non è piaciuta alla blogger, che ha sostenuto pubblicamente l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. La giurata di Ballando con le Stelle non è d’accordo con la motivazione dell’eventuale esclusione del tarantino dal reality show, ovvero la vicenda del canna-gate scoppiata all’Isola dei Famosi. “Fatemi capire. A Mediaset fanno apparire in tv e pagano profumatamente le ospitate di Fabrizio Corona che è ancora uno che sconta una pena di ANNI DI CARCERE e “ai piani alti non piace Francesco Monte” perché s’è fatto una canna? È una boutade, spero”, ha scritto la Lucarelli su Twitter. Parole che hanno subito fatto il giro della rete e trovato il plauso del pubblico, che vuole rivedere l’ex tronista di Uomini e Donne in tv.

Francesco Monte potrebbe abbandonare il Grande Fratello Vip

Secondo quanto scritto da Dagospia, ai vertici Mediaset non sarebbe gradita la presenza di Francesco Monte al Grande Fratello Vip. “Salta Francesco Monte al GF Vip 3. In queste ore braccio di ferro tra l’azienda e Endemol. Pare che la candidatura di Monte non sia affatto piaciuta ai piani alti di Mediaset. C’è chi parla di Piersilvio Berlusconi, chi di Antonio Ricci. Certo è che l’ex cognato di Belen, dopo il canna gate dell’Isola, per l’ennesima volta è fuori dalla tv”, si legge sul portale.

Francesco Monte è apparso sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni

Al momento il diretto interessato non ha replicato alla notizia, così come non lo ha fatto l’azienda. Intanto Monte è apparso sull’ultima copertina di Sorrisi, quella dove sono stati presentati tutti i concorrenti della nuova edizione del programma. Come andrà a finire?