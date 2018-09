Francesco Monte fuori dalla nuova edizione del Grande Fratello Vip?

By

Grande Fratello Vip: Francesco Monte non parteciperà più alla terza edizione del reality show di Canale 5?

Sono stati da poco annunciati i nuovi concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show si prepara a tornare su Canale 5 lunedì 24 settembre e vedrà la conduzione della confermata Ilary Blasi, con al fianco Alfonso Signorini. Gli inquilini della casa più spiata d’Italia sono stati svelati eppure per uno di loro c’è la possibilità di saltare il reality show. Di chi si tratta? Di Francesco Monte. La notizia è stata diffusa da Dagospia e sta già facendo il giro del web. La presenza dell’ex tronista di Uomini e Donne non sembrerebbe del tutto gradita. Ma vediamo cosa afferma Dagospia.

Francesco Monte fuori dal Grande Fratello Vip 3: il motivo e la spiegazione

“Salta Francesco Monte al GF Vip 3” scrive Dagospia. “In queste ore braccio di ferro tra l’azienda e Endemol. Pare che la candidatura di Monte non sia affatto piaciuta ai piani alti di Mediaset. C’è chi parla di Piersilvio Berlusconi, chi di Antonio Ricci. Certo è che l’ex cognato di Belen (Rodriguez), dopo il canna gate dell'”Isola”, per l’ennesima volta è fuori dalla tv“ spiega Dagospia. Dunque, sembra ancora incerta la presenza di Francesco Monte all’interno della casa del Grande Fratello in versione Vip. Sicuramente molto presto avremo ulteriori notizie al riguardo.

Grande Fratello Vip: il messaggio dell’ultimo vincitore Daniele Bossari ad un anno dall’entrata nella casa più famosa d’Italia

Ad un anno dall’inizio della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, il vincitore Daniele Bossari ha voluto scrivere un lungo post sul suo profilo di Instagram in cui ha raccontato ciò che ha vissuto all’interno della casa più spiata d’Italia, le sue emozioni e i suoi sentimenti. Daniele Bossari ha anche voluto scrivere un messaggio a tutti i nuovi inquilini che si preparano ad aprire la porta rossa del famoso reality show di Canale 5.