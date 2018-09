Daniele Bossari a un anno dal Grande Fratello Vip: il lungo messaggio

Grande Fratello Vip: il lungo post del vincitore Daniele Bossari un anno dopo l’entrata dalla porta rossa

Sta per tornare una nuova edizione del Grande Fratello Vip, la casa più spiata d’Italia dove entreranno tanti personaggi del mondo dello spettacolo. L’ultima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi ha visto trionfare Daniele Bossari. Il vincitore del GF Vip ha scritto un lungo post sul suo profilo Instagram ad un anno dalla sua entrata nella famosa casa. “Un anno fa esatto cominciava la mia reclusione nella casa del GF. Che agitazione nel momento della consegna dello smartphone alla redazione! Non si scherzava più. Basta contatti con il mondo esterno. Non potevo uscire dalla stanza d’albergo, dove alloggiavano anche gli altri concorrenti. Basta televisione, radio, libri, giornali, pc. Venivano ispezionate le valigie, controllata la camera e il bagno. Sapevo che sarebbe arrivato quel momento. Avevo firmato un regolamento preciso” ha scritto Daniele Bossari. “Dalla consegna del telefono in poi, quel viaggio mi avrebbe portato ad esplorare me stesso, per la prima volta veramente fino in fondo all’anima. Ero pronto a partire. Avevo cercato di prepararmi mentalmente e fisicamente per affrontare un’esperienza così forte, ma sapevo anche che le insicurezze e le fragilità mi avrebbero fatto resistere al massimo qualche giorno. Le cose andarono diversamente…“ ha continuato Bossari.

Daniele Bossari e il racconto un anno dopo il GF Vip

“Il valore di ciò che vivi lì dentro si misura in termini di emozioni, affetti, lezioni di vita, di gioie e dolori, la potenza del tempo è devastante perché rallenta, obbligandoti a trovare il modo di affrontare te stesso. Ma guardandoti dentro puoi fare pulizia. A quel punto emerge limpida la voce interiore. Nella casa c’è davvero la possibilità di ascoltare cosa dice. Ti metti a nudo di fronte alle telecamere. Affronti le tue paure e ti mischi alle altre personalità. Alcune sono distanti e ostili, altre affini e amorevoli. Impari a guardarti allo specchio attraverso l’atteggiamento altrui. Impari a vincere i contrasti interiori, a migliorarti scegliendo di seguire te stesso” scrive il vincitore. “A un anno di distanza il mio cuore è ancora ricolmo dell’affetto ricevuto da chi ha seguito il gf in televisione… non smetterò mai di ringraziarli e ringrazierò per tutta la vita l’intero staff del programma” prosegue Bossari.

Daniele Bossari: messaggio ai nuovi gieffini

“Ora mi rivolgo ai prossimi inquilini di quel luogo a me così caro. Auguro loro di vivere il GF al massimo, nel modo che preferiscono, ma tenendo sempre in considerazione che si tratta di un prezioso privilegio. In moltissimi vi vedranno, ma pochissimi potranno abitarla. Godetevela fino alla fine. Assaporate ogni attimo vissuto in quella casa perché vi mancherà. Io ho vinto, quindi potete credermi” ha concluso infine Daniele Bossari.