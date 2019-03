Selvaggia Lucarelli, il commento al vetriolo su Barbara d’Urso prima di Ballando: “Mi tengo lontana da lei”

Selvaggia Lucarelli farà parte anche quest’anno della giuria di Ballando con le stelle. Alla Vigilia della nuova edizione dello storico dance show di Milly Carlucci, al via da sabato 30 marzo come sempre su Raiuno, ha rilasciato un’intervista bomba a Panorama. Un’intervista in cui parla senza freni di tanti personaggi incontrati nel corso della sua carriera e tramite il suo ruolo di giudice e opinionista televisiva. Selvaggia, che partecipò nel lontano 2006 al reality La Fattoria condotto da Barbara d’Urso, parla anche della regina dello share: “Tra le persone con cui non voglio avere a che fare c’è Barbara d’Urso e il mondo televisivo che rappresenta, sebbene desidererei moltissimo il suo rilevatore decoder fai da te con lo share personalizzato”, afferma.

Selvaggia Lucarelli su Alba Parietti e Platinette

Selvaggia Lucarelli, da poco diventata giornalista professionista, ne ha davvero per tutti e così parla anche della vicenda con Alba Parietti, ormai diventata giudiziaria: “Passerà da una giuria televisiva a dei giudici veri: io ho chiesto un risarcimento, lei pretende una cifra ancora più alta. Vedremo come finirà”. Anche con Platinette sembra non aver ancora chiarito: “Lei ha subito una metamorfosi inspiegabile: prima eravamo quasi amiche, lì (a Ballando NDR) è diventata aggressiva. Credo abbia cercato la lite perché faceva show e, infatti, mi ha annoiato molto”.

Ballando con le stelle: La Lucarelli svela il ruolo che si era pensato per Giovanni Ciacci

Qualche mese fa si era parlato di un nuovo ruolo per Giovanni Cicci a Ballando con le stelle, dopo l’esperienza da concorrente dello scorso anno. Doveva fare il giudice al posto o meno di Mariotto? La giornalista e blogger asserisce di no: “Non si è mai parlato di lui in giuria, semmai come ‘portavoce’ dei social”. E sul possibile suo ruolo nel talent show di Maria De Filippi, ci tiene a precisare: “È una notizia che esce da diversi anni, ma non so chi la metta in giro. Non mi è stato mai offerto e non c’è mai stata alcuna trattativa”.

Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli: “Sono autorevole”

Selvaggia Lucarelli è sicuramente un personaggio divisivo e irrefrenabile. Durante la sua esperienza a Ballando ha avuto vari scontri con diversi concorrenti, ma lei si ritiene un giudice autorevole. Prima dell’inizio della nuova edizione del programma di ballo risponde a chi le dice che non potrebbe giudicare in quanto non ballerina: “La tendenza a delegittimarmi è un ritornello frequente, non solo a Ballando. Per altro solo Carolyn Smith avrebbe i titoli per giudicare: perché i giudizi di Zazzaroni o Mariotto non vengono mai messi in discussione?”. E poi aggiunge: “Colgo nel segno e per questo sono fastidiosa. Si cerca di detonare la bomba: in generale, mi vogliono togliere autorevolezza. L’autorevolezza crea timore. Penso di essere percepita come autorevole, sennò susciterei reazioni miti o, ancora peggio, indifferenza”.