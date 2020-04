Selena Gomez con le trecce sulla cover di Interview Magazine: cosa ha dichiarato la cantante e attrice

Selena Gomez come non l’avete mai vista. L’ex stellina Disney ha posato per la cover di aprile di Interview in una veste insolita. Outfit black con dettagli red e lunghe trecce: un look che ha stupito i fan. Ma allo stesso tempo un look che è piaciuto parecchio, tanto che i commenti positivi nel giro di poche ore si sono sprecati. Il servizio fotografico per la rivista è stata occasione per la cantante e attrice di rilasciare interessanti dichiarazioni sulla sua vita privata. Che è stata tutt’altro che facile nonostante la popolarità. La 27enne combatte da tempo contro alcuni problemi di salute, l’ultimo dei quali è il bipolarismo, e ha dovuto fare i conti con la morbosa attenzione nei confronti della sua love story più famosa, quella con Justin Bieber.

Le ultime dichiarazioni di Selena Gomez dopo la storia con Justin Bieber

“L’attenzione dei media nei miei riguardi è andata fuori controllo. I media hanno cercato di raccontare la mia vita in modo pessimo, una bugia dietro l’altra. Ho dovuto iniziare ad aprirmi, a fare più chiarezza sulle mie faccende sentimentali perché ero stufa di tutto questo marciume. Sono giovane e continuerò a cambiare: nessuno ha il diritto di dirmi come deve andare la mia vita”, ha dichiarato Selena Gomez. “Non posso essere giudicata per qualcosa che finisce o perché mi sono innamorata di qualcuno”, ha aggiunto. L’artista ha poi fatto menzione a Lose you to love me, la sua ultima canzone nella quale racconta il burrascoso rapporto con il collega Justin Bieber. Un tira e molla durato anni e giunto al termine solo quando Sel ha detto basta e Bieber ha sposato la modella Hailey Baldwin.

Per Selena Gomez è stato terapeutico scrivere la canzone su Bieber

“Lose you to love me l’ho scritta lo scorso anno, quando ero appena uscita da un ciclo di trattamenti per curare la mia ansia e depressione. Mi sono sfogata in questo modo e ho capito che dovevo tornare in sala di registrazione, a fare la cosa che amo di più al mondo”, ha ammesso. Da questo intenso lavoro è venuto fuori Rare, terzo album di Selena Gomez, che ha ricevuto più di una recensione positiva. Intanto, dopo le storie andate male con Justin Bieber e The Weekned, la popstar si sta godendo la sua vita da single.