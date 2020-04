Selena Gomez, Souvenir e Boyfriend dedicati a The Weeknd? Gli indizi

Selena Gomez, il testo di Souvenir e il video clip di Boyfriend sono ispirati alla storia d’amore con The Weeknd? Fan scatenati

Ieri Selena Gomez ha rilasciato la versione deluxe del suo ultimo album Rare, il quale contiene tre brani She, Souvenir e Boyfriend. Ed è proprio su quest’ultimi due singoli che si è riposta l’attenzione dei fan della giovane popstar. In particolare, molti si dicono convinti del fatto che il testo di Souvenier e il video clip di Boyfriend siano dedicati alla sua storia d’amore con The Weeknd. Impossibile per i fan non scatenare nuovi rumors al riguardo, tanto che sui social gli utenti sono scatenati. Sono diversi i dettagli che hanno portato molti di loro a pensare che le canzoni siano in qualche modo legate alla breve relazione che la Gomez ha avuto con il rapper. Pare che Souvenir contenga molti riferimenti alla sua love story con il cantante, avuta nel 2017. Quando si sono lasciati, alcune fonti vicine a loro hanno rivelato che ‘l’addio’ è stato abbastanza sereno. Non c’è stata, dunque, una rottura burrascosa tra loro. Insieme hanno, infatti, deciso di prendere strade diverse, in quanto vivevano a distanza a causa del lavoro. In effetti, il brano Souvenir riprende una relazione passata con un gran senso di nostalgia.

Selena Gomez, gli indizi trovati nel testo di Souvenir: i fan attirati dai dettagli

Uno degli indizi è stato trovato dai fan nella prima parte del testo di Souvenir: “New York nel mese di agosto, balcone al decimo piano. Il fumo galleggia su Jane e Greenwich Street”. A detta di molti, questa frase farebbe riferimento a una delle serate che la Gomez ha trascorso con The Weeknd a New York. I due artisti erano stati avvistati proprio nel mese di agosto, dell’anno 2017, a cena nella città di Manhattan. Durante la loro relazione, si sono spesso recati a New York insieme. Per quanto riguarda la frase “Nuoto nei tuoi occhi, nei tuoi occhi, nei tuoi occhi, blu egiziano”, un fan invece dichiara: “Il blu egiziano non riguarda il colore degli occhi di qualcuno. Questo colore significa qualcosa di molto raro. È qualcosa che non era mai stato fatto prima, come un grande risultato da parte degli egiziani. Si riferisce a quanto per lei fosse speciale la relazione con (The Weeknd)”.

Selena Gomez, il video clip Boyfriend e la sequenza che ricorda The Weeknd

Altri indizi? “Sunset Tower lobby, mi sta aspettando nell’ascensore”. Questa parte del testo, a detta dei fan, sarebbe collegata a quando è stata avvistata insieme al rapper mentre lasciavano il Sunset Tower Hotel a Los Angles durante l’estate del 2017. Ed ecco che anche nel video clip di Boyfriend (condiviso oggi), il pubblico ha notato alcuni riferienti a The Weeknd. Scendendo nel dettaglio, le sequenze in cui Selena guida mentre indossa gli occhiali da sole sarebbero collegate al video musicale Blinding Lights, che vede il rapper in una scena simile. Arriverà una conferma da parte della Gomez? Proprio lei, qualche mese fa, ha confermato che Lose you to love me parla della sua storia con Justin Bieber.