Selena Gomez finalmente conferma: l’ultima canzone è per Justin Bieber

Lose you to love me di Selena Gomez parla della storia finita male con Justin Bieber

Fan e giornalisti lo avevano capito già da un pezzo ma ora è la diretta interessata a confermare tutto. Lose you to love me di Selena Gomez parla della storia finita male con Justin Bieber. Una storia che ha appassionato per anni tra litigi, passione e ritorni di fiamma. Ma che si è poi bruscamente interrotta e ha portato Bieber a rifarsi una vita con la modella Hailey Baldwin, sposata nel 2019. In un’intervista radiofonica Selena è stata praticamente messa alle strette e alla fine è stata costretta ad ammettere che quel pezzo – che tanto successo sta riscuotendo in tutto il mondo – è dedicato proprio al suo ex fidanzato storico.

Le ultime dichiarazioni di Selena Gomez su Justin Bieber

“Lose you to love me ha oggi un significato diverso rispetto a quando l’ho scritto. All’epoca sentivo di non aver avuto una chiusura rispettosa di quella storia d’amore e l’avevo in qualche modo accettata ma dovevo sfogarmi attraverso la musica. È stato molto difficile e sono contenta che sia finita. Ora sono in un nuovo capitolo della mia vita”, ha dichiarato a NPR di Lulu Garcia-Navarro. La speaker ha prontamente replicato: “Salutiamo Justin Bieber di cui presumo tu stia parlando…”. E l’ex stellina Disney non ha negato: “Dovevi ottenere il nome, lo capisco”. Nel corso della chiacchierata radiofonica la 27enne ha anche confidato che si è sentita maltrattata emotivamente in quanto fidanzata della popstar canadese.

Le altre dichiarazioni di Selena Gomez su Justin Bieber

“È pericoloso rimanere nel vittimismo ma sento che sono stata vittima di un certo abuso. Ho dovuto capire delle cose e andare avanti per superarlo”, ha dichiarato Selena Gomez. Dichiarazioni che combaciano con quelle rilasciate tempo fa da Justin Bieber, che si definiva un bad boy pieno di rabbia e risentimento. “Ho iniziato a fare uso di droghe pesanti a 19 anni e questo ha influito su tutte le mie relazioni. Sono diventato rancoroso, arrabbiato e irrispettoso verso le donne. Ci sono voluti anni per riprendersi da tutte queste terribili decisioni, sistemare relazioni interrotte e cambiare abitudini in una storia d’amore”, ha scritto su Instagram.

La nuova vita di Selena Gomez e Justin Bieber

Oggi Justin Bieber è felice accanto ad Hailey Baldwin e spera di diventare presto padre. Selena Gomez, invece, è ancora single e si gode il ritorno sulle scene musicali dopo anni passati a combattere il lupus.