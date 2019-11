Justin Bieber, la moglie si sente male: è incinta? Le parole di Hailey

Hailey Baldwin è incinta di Justin Bieber? Gossip dopo il malore della modella

Figlio in arrivo per Justin Bieber e Hailey Baldwin? Nei giorni scorsi la nipote di Alec Baldwin, nonché top model di successo, ha avuto un malore, come riportato sui social network. Nausea e vomito che hanno regalato delle brutte ore all’aitante 22enne. In molti hanno subito ipotizzato ad una probabile gravidanza di Hailey, ormai sposata da un anno con il cantante canadese. La stessa coppia non ha mai nascosto la voglia di mettere su famiglia presto ma – almeno per il momento – la cicogna non è in volo. La Balwdin ha infatti chiarito su Instagram che non è in dolce attesa e che ha semplicemente esagerato con il cibo.

Hailey Baldwin sta male ma non è incinta: la confessione

“Internet è un posto così divertente! No, non sono incinta. Ho solo esagerato con il cibo”, ha puntualizzato Hailey Baldwin, moglie di Justin Bieber da circa un anno. Quindi solo un po’ d’esagerazione a tavola per la giovane modella, che per ora si gode il matrimonio con la popstar. In futuro però dei bambini ci saranno, è stato lo stesso Justin a confidarlo qualche mese fa: “Il prossimo anno babies”. Dunque il 2020 sarà l’anno giusto per mettere in cantiere un piccolo Bieber?

Si è riacceso il triangolo tra Justin, Hailey e Selena Gomez

Nelle scorse settimane è tornato a galla il triangolo amoroso tra Justin Bieber, Hailey Baldwin e Selena Gomez. Colpa dell’ultima canzone di quest’ultima, che ha raccontato di una relazione molto simile a quella avuta con il collega. Se Bieber non ha proferito parola sulla faccenda, Hailey si è limitata a ribadire di non avere nulla contro nessuno.