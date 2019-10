Selena Gomez nuova canzone per Justin Bieber? Hailey dice basta

La nuova canzone di Selena Gomez è dedicata a Justin Bieber? Hailey Baldwin dice basta al gossip

Da giorni non si fa che parlare della nuova canzone di Selena Gomez: Lose you to love me (video e traduzione in basso). Per l’ex stellina Disney si tratta di un ritorno in grande stile nel mondo della musica ma secondo qualcuno il brano sarebbe dedicato a Justin Bieber, l’ex storico di Sel. I due hanno vissuto per anni un rapporto tormentato, fatto di molteplici tira e molla che hanno fatto soffrire entrambi. Dal 2018, però, Bieber è felicemente impegnato con Hailey Baldwin, vecchia amica d’infanzia che ha ritrovato in età matura e con la quale è subito scattata la scintilla. Justin e la top model si sono sposati ben due volte e il loro amore appare solido e granitico, tanto che la Baldwin ha messo fine a tutte le speculazioni delle ultime ore.

Cosa ha detto la moglie di Justin Bieber sulla nuova canzone di Selena Gomez

Hailey Baldwin in Bieber ha messo su Instagram una storia con la scritta “I kill you (Ti uccido)” e secondo molti era indirizzata a Selena Gomez. Che nella canzone Lose you to love me sembra fare chiari riferimenti all’amore dei Jelena. Come la strofa “In due mesi ci hai rimpiazzati”, che ricorda proprio l’ultima rottura tra Justin e Selena avvenuta nel 2018. All’epoca, dopo soli due mesi, il canadese uscì allo scoperto con l’attuale moglie, lasciando davvero tutti senza parole. Al momento Selena non ha confermato i pettegolezzi. Ma Hailey ci ha tenuto a precisare che la sua storia non era riferita alla rivale in amore. “Per favore, basta con questo no sense. Non c’è una ‘risposta’. Queste sono scemenze”, ha chiarito sulla pagina di Just Jared la nipote dell’attore Alec Baldwin. Insomma – almeno per ora – Hailey non sembra avere proprio nulla contro la Gomez…

Justin Bieber: nessuna reazione alla canzone di Selena Gomez

Se Hailey Baldwin non ha avuto paura a metterci la faccia, lo stesso non ha fatto Justin Bieber. L’artista ha scelto momentaneamente la strada del silenzio. Intanto la nuova canzone di Selena Gomez è già balzata in cima alle classifiche musicali: un nuovo traguardo per la giovane che, dopo i problemi di salute, è pronta a tornare in pista a tutti gli effetti.