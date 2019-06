Selena Gomez: addio ai social, nuove parole. “Generazione devastata”

Selena Gomez: la regina di Instagram dice stop ai social. L’intervista: “Sono spaventata. Vedo una generazione devastata”

La regina di Instagram Selena Gomez ha detto stop alla ‘vita social’. Troppa virtualità, troppi messaggi sbagliati, troppi giovani che rischiano di perdere il treno con la vita reale. Queste le motivazioni. Sì, esatto, proprio lei che ha un bacino di utenti pressoché sconfinato: 152 milioni di follower. La scelta di dire stop a Instagram l’ha data qualche giorno fa, raccontando all’Independent di aver cancellato l’app dal suo smartphone e, per pubblicare contenuti (molto meno e più selezionati rispetto al passato), di affidarsi al cellulare di una persona a lei vicina. Sulla questione lei stessa è tornata a parlare, rilasciando un’intervista al settimanale Vero.

“Se mi guardo intorno vedo una generazione devastata”. Le forti dichiarazioni di Selena sui suoi coetanei

La Gomez conferma di aver scelto di diminuire drasticamente l’uso dei social, dicendosi “preoccupata per il dominio che riescono a sviluppare nei confronti delle vite di ognuno di noi, occupando sempre più spazio all’interno della quotidianità”. Selena, classe 1992, si rivolge nello specifico ai suoi coetanei: “Se mi guardo intorno vedo una generazione devastata tra persone che diventano vittime di bullismo sul web e altrettante incapaci di esprimersi con la propria voce. Dovremmo imparare a regolamentarci e a limitarci nell’uso dei social“. Lei stessa ha già cominciato a porsi un freno, dicendo che oggi è molto più selettiva nel scegliere i post da veicolare.

“Ho imparato a selezionare gli accessi e a limitarmi, pubblicando meno foto e solamente quelle che ha davvero senso condividere”

La Gomez sostiene che, al momento, “rendere i social una cosa sicura sia ormai impossibile”. Da qui, l’idea, grazie a un’auto-regolamentazione, di arginare un fenomeno che, per certi aspetti, sta diventando invasivo per la vita di molti giovani. “Ho imparato a selezionare gli accessi e a limitarmi, pubblicando meno foto e solamente quelle che ha davvero senso condividere”. L’attrice si augura di essere da stimolo per coloro che troppo abusano delle piazze virtuali e aggiunge di essere “spaventata per questa deriva che non sembra arrestarsi.”