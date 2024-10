Se mi lasci non vale, arriva Siffredi: ma non basta, “che noia”

Oggi, martedì 29 ottobre, su Rai 2 è andata in onda una nuova puntata di “Se mi lasci non vale“, il reality sulle coppie condotto da Luca Barbareschi. Fin dal suo annuncio, il programma ha attirato critiche dal pubblico per le evidenti somiglianze con Temptation Island, il popolare reality di Canale 5 di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Anche qui, infatti, sei coppie in crisi si ritrovano in una villa per cercare di risolvere i propri problemi e decidere, al termine di quattro settimane, se uscire insieme o separarsi definitivamente.

Ebbene, dopo le polemiche iniziali, la prima puntata di “Se mi lasci non vale” non è riuscita a far cambiare idea al pubblico, registrando ascolti disastrosi. Il programma è stato seguito da soli 321.000 spettatori con l’1.82%, spingendo la Rai a correre ai ripari. Si è quindi deciso di spostare il reality al martedì, nello stessa fascia occupata fino alla settimana scorsa dal suo rivale “Temptation Island”. Questa scelta è probabilmente derivata dall’altra competizione televisiva del lunedì sera, tra Grande Fratello su Canale 5, le fiction su Rai 1 e il Gialappa’s Show su Tv8.

Inoltre, per questa seconda puntata, “Se mi lasci non vale” ha giocato un’altra carta per intrattenere il pubblico. Difatti, dopo aver messo alla prova le coppie tra incontri con dei “love coach” e cene di confronto, è arrivata una sorpresa inaspettata nella villa: l’arrivo di Rocco Siffredi. La sua comparsa ha lasciato i ragazzi senza parole, coinvolgendoli in un test “ispirato” al film Perfetti Sconosciuti: i partecipanti hanno dovuto consegnare i propri telefoni ai rispettivi partner, permettendo loro di scoprire eventuali segreti nascosti.

Successivamente, Rocco ha deciso di portare fuori dalla villa una delle ragazze, Michela, legata ad Andrea dai tempi del liceo. Dopo aver appreso dei limiti che Andrea ha spesso imposto a Michela nella loro relazione, ha deciso di offrirle un’esperienza diversa, facendola lavorare per una sera come cameriera. Un’opportunità che ha rappresentato un momento di crescita personale per Michela, facendole realizzare di non voler più essere condizionata dalle restrizioni del fidanzato.

Nonostante l’ospitata di Siffredi, il programma sembra ancora non decollare. Sui social, i commenti sul reality sono stati relativamente pochi, alcuni dei quali hanno trovato il tutto “noioso“. In effetti, molte parti dello show risultano lente, mancando di quelle dinamiche fondamentali per un reality di questo tipo. L’unico momento di brio è arrivato verso la fine della puntata, quando due delle protagoniste hanno dato vita a un acceso litigio, regalando una scena “trash” che ha risvegliato l’attenzione del pubblico.