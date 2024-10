Se mi lasci non vale, promo su Rai 2: le similitudini con Temptation

Dopo l’annuncio di pochi mesi fa, è stato finalmente mandato in onda il primo promo pubblicitario del nuovo reality targato Rai 2, intitolato “Se mi lasci non vale“. Il programma, presentato lo scorso luglio, sarà condotto da Luca Barbareschi e vedrà protagoniste 6 coppie in crisi, che si ritroveranno in una villa per affrontare prove e sfide con l’obiettivo di salvare la loro relazione. Al termine di queste quattro settimane, i protagonisti dovranno decidere se lasciarsi definitivamente o uscire insieme dal programma. Una premessa che ha subito richiamato alla mente un altro reality molto noto della Mediaset, “Temptation Island“, basato un’idea molto simile.

In vista della prima puntata prevista per lunedì, 21 ottobre, Rai 2 ha trasmesso le prime immagini del nuovo programma, mettendo ancora più in luce le numerose somiglianze con Temptation Island. Nella pubblicità, si vedono le diverse coppie entrare nella villa, accompagnate da frame di pianti, liti e momenti di tensione. Verso la fine, appare Luca Barbareschi che, insieme ad altre persone, si toglie una maschera: una scena che richiama subito alla mente Temptation Island, dove i tentatori e le tentatrici fanno il loro ingresso inizialmente coperti, per poi rivelarsi davanti alle altre coppie.

Ma, ad aver lasciato basiti gli utenti social, è stata la frase finale pronunciata da Barbareschi per lanciare il reality: “Io sono Luca Barbareschi e tutto questo è…Se mi lasci non vale”. Difatti, questa espressione è identica a quella che Filippo Bisciglia utilizza in ogni puntata di Temptation Island, con il suo celebre: “E tutto questo è Temptation Island”. Per ora, l’unica differenza tra i due programmi sembra essere che le coppie in crisi vivranno insieme e non in ville separate.

Nel programma di Rai 2, i protagonisti affronteranno prove inedite rispetto a quelle viste nel reality di Canale 5, tra esperimenti sociali e candid camera. Inoltre, saranno affiancati da psicologi e mental coach, che li supporteranno nel percorso e nel prendere la decisione finale sulla loro relazione. Infine, in ogni puntata arriveranno ospiti speciali (famosi e non), chiamati ad aiutare i protagonisti.

Tra l’altro, l’ultima puntata dell’edizione autunnale di Temptation Island andrà in onda martedì 22 ottobre, ovvero il giorno successivo al debutto di “Se mi lasci non vale” su Rai 2. Come prenderà Maria De Filippi l’arrivo di questo nuovo format? Non resta che attendere per scoprirlo.