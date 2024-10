Temptation Island: anelli nel fuoco e limoni! I momenti più assurdi

Era partita in sordina questa edizione autunnale di Temptation Island ma ora che siamo al giro di boa, i momenti surreali sono sempre di più. A due puntate dalla fine sono volate le sedie e sono stati gettati anelli nel falò!

Dopo il falò di confronto scoppiettante tra Diandra e Valerio, che vi abbiamo già raccontato, è stato il turno della coppia formata da Titty e Antonio. Lui ormai è fidanzato con la single Saretta che tuttavia mal tollera le sue gelosie. Antonio è geloso della ragazza e quando lei gli chiede di smetterla di farle certe domande compromettenti, lui si lamenta. Perché, parole sue, se Sara fosse fidanzata non vedrebbe l’ora che si lasciasse per prendersela lui. Insomma, ad Antonio di Titty proprio non importa niente. Quando Titty vede questi video fa un gesto eclatante: getta l’anello di fidanzamento nel falò! Il famoso anello che Antonio le ha comprato a una bancarella a Parigi per farle la proposta di matrimonio fasulla è finito nelle fiamme. Ma è solo l’inizio.

Titty e Antonio: le polpette della mamma e le sedie che volano

Durante il falò, Titty racconta episodi surreali. Già settimana scorsa avevamo scoperto che Antonio mangia solo cibo frullato tipo omogenizzati, ora è scoppiato pure l’affaire polpette. Antonio ha confessato ai compagni di villaggio che per lui Titty è un‘ideale di moglie e mamma, ma non di donna nella vita quotidiana. Facile così! Botte piena e moglie ubriaca! Moglie a casa e amante chissà dove! Peccato che secondo Titty, Antonio è peggio di un bambino. Si parla di un piatto di polpette che Titty non sarebbe stata in grado di cucinare bene come la mamma di Antonio. Tanto che quest’ultimo ha dovuto chiamare sua mamma per sgridare Titty e insegnarle a fare le polpette. Uomini mammoni e dove trovarli!

Antonio predica bene e razzola male perché prima fa tutto il conquistatore con Sara ma quando vede Titty giocare in spiaggia con gli altri ragazzi demolisce il villaggio! Sedie lanciate e sdraio ribaltate, bottiglie prese e calci e porte sbattute. Lui può fare il fidanzato con la tentatrice ma Titty non può neanche giocare in spiaggia!

Anna e Alfred: Scatta il bacio con la single!

Quando è il momento della coppia formata da Anna e Alfred si passa sempre nella fascia vietata ai minori. Anna continua a dover sopportare dei video che non si sono mai visti in tutte le edizioni di Temptation Island. Alfred e la single Sofia si sono spinti a livelli mai raggiunti prima! Solitamente quando nascevano i flirt tra single e fidanzati ci si andava a nascondere lontani dalle telecamere, Alfred e Sofia non temono niente! Lui è sempre ”molto felice di vederla” e non celano la loro attrazione soprattutto fisica. Stanno sempre a strusciarsi in atteggiamenti molto molto suggestivi e la povera Anna è costretta a vedere di tutto. Poi la situazione precipita ulteriormente!

Alla fine è successo, è scattato il limone! Alfred non ha resistito e ha baciato la single Sofia. Complice il panorama di una scogliera al tramonto, picnic con fragole panna e champagne, è arrivato il bacio. Anna ha chiamato ovviamente il falò immediato, prima di cadere a terra sotto shock al punto che le altre ragazze devono aiutarla a rialzarsi e darle dello zucchero per evitare che svenga. Deve intervenire Filippo a cercare di calmarla. Almeno Alfred ha avuto la decenza di chiamarlo anche lui il falò immediato visto che il danno è stato fatto. Settimana prossima ci aspettano scintille al falò di Anna e Alfred dopo queste corna!