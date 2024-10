Temptation Island, Valerio e Diandra ai ferri corti. Il falò esplosivo

Nella quarta puntata di Temptation Island, protagonista è il falò di confronto tra Valerio e Diandra. I due non potrebbero essere più opposti, anche durante il falò. A un certo punto, Valerio ha persino minacciato di lasciare il programma in ogni caso, con o senza di lei!

Diandra e Valerio sono la coppia più adulta di questa edizione, Diandra ha 37 anni ed è un’imprenditrice oltre che medico veterinario. Il suo obiettivo nella vita è costruire il proprio futuro e la propria carriera a Roma. Valerio, al contrario, vorrebbe condurre una vita più tranquilla e lontana dal caos della capitale, il suo sogno è tornare a vivere a Brindisi vicino ai suoi genitori. Durante il loro percorso nel programma, non hanno trovato un singolo punto di incontro, entrambi non hanno mai avuto intenzione di cambiare idea. Quando Valerio ha visto l’ennesimo video di Diandra che sminuisce il suo lavoro e rifiuta qualsiasi compromesso, decide di chiamare il falò di confronto anticipato. Le cose però non vanno come previsto!

Diandra e Valerio al falò di confronto: le lacrime inaspettate

Entrambi sono partiti tronfi di orgoglio, al falò poi sono fiumi di lacrime! Valerio si è messo in ghingheri ed è arrivo davanti a Filippo con l’intenzione di salutare Diandra, fare le valige e addio, zero spiegazioni. Non aveva intenzione di perdersi in chiacchiere, ma mai cosa fu più falsa! Non c’è stato verso di finire i video portati da Filippo, Valerio ogni secondo ha bisogno di commentare. Dall’altra parte Diandra aveva persino rifiutato la prima richiesta di confronto, finché il conduttore non è andato a prenderla con la minaccia che Valerio se ne sarebbe andato comunque. Già, lui ha detto avrebbe abbandonato il programma, che Diandra ci sia andata o meno.

Alla fine Diandra è costretta ad andare perché almeno poteva confrontarsi con il suo fidanzato, visto che il suo percorso era comunque finito. Non si è fatta mettere i piedi in testa un attimo, ma alla fine scoppia a piangere. Tutti i suoi sacrifici non vengono ripagati, Valerio è troppo sognatore e non pensa al futuro e soprattutto è disfattista. Qualsiasi cosa vada storta, lui le dice che ha rovinato la vita di tutti! Non c’è verso di trovarsi, lei vuole la sua carriera, lui vuole gli aperitivi al tramonto sul mare. Se ne vanno ovviamente separati, prova che non sempre gli opposti si attraggono!