Scoop Corona sui Ferragnez, reazione d’applausi di Achille Lauro

Negli ultimi giorni si è parlato a lungo dei retroscena sui Ferragnez raccontati da Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo, dove l’ex fotografo dei vip ha parlato di una presunta altra donna amata da Fedez mentre era ancora insieme a Chiara Ferragni. Anche quest’ultima, stando a quanto dichiarato da Corona, avrebbe avuto una storia con un collega dell’ex marito, presente anche lui all’edizione del Festival di Sanremo di quest’anno: Achille Lauro. Il cantante, seppure finito al centro dell’attenzione per lo scoop uscito nelle ultime ore, non si è minimamente pronunciato sulla questione. Ha però citato Fedez in un video di TikTok. Scopriamo che cosa ha detto sul rapper.

Fedez e Chiara Ferragni si sono ritrovati ancora una volta al centro dell’attenzione. A svelare nuovi retroscena sulla loro storia è stato Fabrizio Corona, il quale ha parlato nel suo podcast falsissimo di una presunta altra donna amata dal rapper mentre era ancora insieme alla sua ex. Nel rispondere alla replica in merito di Chiara Ferragni, ha poi accusato l’influencer di aver tradito Fedez con un suo collega, ovvero Achille Lauro. Quest’ultimo, in tutto questo polverone, non si è minimamente pronunciato sulla questione. Ha tuttavia citato Fedez in un video pubblicato su TikTok dal profilo del FantaSanremo.

Agli artisti in gara al Festival è stato difatti chiesto di formare la propria squadra al FantaSanremo ed Achille Lauro tra i tanti concorrenti ha scelto proprio Fedez! Nello specifico il cantante di “Me ne frego” ha scelto Giorgia, Fedez, Tony Effe, Irama ed Elodie. Tra le riserve, invece, Lauro ha optato per Serena Brancale. Ha poi aggiunto che avrebbe preso nel suo team anche Morgan e Bugo se solo avessero partecipato. Sebbene i due non si seguano a vicenda sui social, da parte di Achille Lauro non sembra esserci alcun astio nei confronti di Fedez.

La scelta del rapper per il suo team ha chiaramente scatenato l’ironia del web. In molti sono stati difatti a commentare, sottolineando come tra i tanti abbia scelto proprio Fedez!

Di seguito alcuni dei commenti più significativi: