Scoop Corona su Ferilli: c’entra anche Blasi, la reazione di Sabrina

Negli ultimi giorni Sabrina Ferilli si è ritrovata al centro dell’attenzione mediatica dopo aver commentato positivamente la replica di Achille Lauro allo scoop lanciato da Fabrizio Corona secondo cui Chiara Ferragni aveva avuto una storia con lui mentre era ancora sentimentalmente legata a Fedez. Nell’ultima puntata del suo podcast Falsissimo, l’ex fotografo dei vip ha punto nuovamente Sabrina citandola sul finale e mettendo in mezzo anche Ilary Blasi. La reazione dell’attrice e conduttrice non ha tardato ad arrivare. Scopriamo quale è stata nello specifico.

Nell’ultima puntata del suo podcast Falsissimo, Fabrizio Corona ha parlato nuovamente di Sabrina Ferilli. Quest’ultima aveva commentato positivamente la risposta di Achille Lauro al gossip lanciato dall’ex fotografo dei vip secondo cui Chiara Ferragni aveva avuto una storia con lui mentre stava ancora insieme a Fedez. Il cantante di “Me ne frego” ha risposto dicendo di voler restare lontano da ogni pettegolezzo e lasciarli a chi non aveva altro, sottolineando poi come in un momento in cui si parla tanto di violenza sulle donne certi meccanismi andassero evitati. Nello specifico Sabrina aveva commentato le sue parole con l’emoji delle mani che applaudivano, mostrandosi quindi d’accordo con Lauro.

In seguito a ciò Fabrizio Corona l’ha citata sul finale dell’ultima puntata di Falsissimo, lanciandole una frecciatina e riprendendo proprio la sua reazione alla risposta di Achille Lauro. Nello specifico ha attribuito all’attrice una storia con l’uomo di Ilary Blasi. Anche se non ha fatto direttamente il suo nome, in molti hanno pensato si riferisse a Francesco Totti. La replica della diretta interessata non ha tardato ad arrivare. Qualche ora dopo la pubblicazione della puntata del podcast, difatti, Sabrina ha condiviso sul suo profilo Instagram una storia in cui si può leggere “Ahahahahahahahah”. Secondo i più è possibile che quella risata fosse riferita a quanto detto da Corona sul suo conto.

Di seguito la storia pubblicata sui social da Sabrina Ferilli:

Chissà se nelle prossime ore arriverà un’ulteriore replica da parte di Fabrizio Corona ed il botta e risposta tra i due andrà avanti.