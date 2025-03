Scontro tra Stefania Orlando, Karina Cascella e De Grenet: “Lo dici a tua sorella”

Stefania Orlando e Karina Cascella si sono scontrate a muso duro durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque. Le due famose opinioniste si sono ritrovate in disaccordo nel momento in cui Karina ha rivelato di non essere affatto una hater di Rita De Crescenzo e che secondo lei in giro c’è molto di peggio. Ha infatti sottolineato il fatto che almeno sia simpatica e che ci sono persone che fanno cose molto più gravi. Comunque sia, questo per lei non vuol dire che sostiene il lavoro dell’influencer: “Non sopporto quelli che dicono che sono stanchi per creare contenuti. Fate davvero ridere, lo dico anche qui, fate tanto ridere. Il lavoro vero è altro e non è quello sui social mi dispiace“.

Samantha De Grenet ha dichiarato il contrario, ovvero che gli influencer si impegnano davvero, che si svegliano la mattina per fare delle riunioni e che devono capire come creare contenuti interessanti. Anche Stefania Orlando si è trovata d’accordo con lei, ha infatti ricordato che il termine “influencer” oramai è anche nella Treccani, quindi dovremmo evolverci e cominciare ad accettare questo nuovo lavoro che ancora oggi viene sminuito da tante persone della tv. Non è mancata però una frecciatina proprio a Karina: “Ma poi parli tu? Stai attaccando le influencer e sei la prima che fa questo! Sono anni che usi i social e ora parli così. Prima di parlare pensa a quello che fai in primis“.

Stefania Orlando e Karina Cascella: scontro diretto

Karina non ha affatto incassato le accuse della Orlando, infatti le ha precisato di avere un ristorante e che questo è il suo lavoro principale. In un certo senso, la Cascella ha voluto far notare che i soldi che si guadagnano sui social, sarebbe opportuno investirli in un lavoro vero. Quando Karina ha accusato chi pensa il contrario di “finto moralismo”, è intervenuta Samantha De Grenet: “Falso moralismo lo dici a tua sorella“. Risposta che ovviamente non è piaciuta affatto alla Cascella, che ha risposto a tono dando così un continuo a questa discussione partita da Stefania Orlando.

A questo punto è partita la pubblicità, e durante questa pausa, le tre donne hanno continuato a litigare in modo acceso. Infatti, quando è tornata la diretta, Dario Maltese – che stava sostituendo la Merlino – ha raccontato proprio questo: “Continuavano a discutere tutto il tempo, non sono riuscito a fermarle. Io volevo fare una foto con loro, non l’ho potuta fare”.