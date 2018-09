Scontro tra Mara e Teresa a UeD, l’intervento di Lorenzo e Luigi piace

Mara Fasone e Teresa Langella scontro acceso a Uomini e Donne: l’intervento inaspettato di Lorenzo e Luigi

Molto acceso lo scontro tra Mara Fasone e Teresa Langella a Uomini e Donne. Le due troniste ormai sembrano non comprendersi in alcun modo. Nello studio del programma non passa di certo inosservato le loro liti, che si accendono secondo dopo secondo. Entrambe si intromettono nei rispettivi percorsi e questo porta automaticamente a delle discussioni molto accese. La loro rivalità si avverte ed è sicuramente dipesa dalla forte differenza caratteriale. Una situazione che nessuno riesce a domare, fatta eccezione per Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. I due tronisti intervengono durante la discussione. In particolare, il primo fa notare loro due a confronto di Teresa e Mara sono proprio due “cuccioli” quando discutono. Ed ecco che subito dopo arriva la conferma da parte di Luigi e i due si stringono in un abbraccio inaspettato. Dopo il trono di Sara Affi Fella, sembra proprio che Lorenzo e il Mastroianni siano riusciti a mettere da parte i vecchi rancori. Il gesto compiuto dai due tronisti, per mettere un po’ di ironia alla forte discussione tra Mara e Teresa, piace molto al pubblico.

I telespettatori commentano positivamente l’abbraccio di Lorenzo e Luigi. Qualche mese fa nessuno avrebbe mai detto che tra loro ci sarebbe stato un gesto del genere. Eppure tutto può cambiare improvvisamente. Ma, intanto, la tensione tra Teresa e Mara sembra non placarsi in alcun modo. Le due troniste stanno gestendo in modo diverso questa esperienza e proprio per questo motivo si ritrovano a scontrarsi. A questo punto, Luigi mette da parte l’ironia a consiglia le due ragazza ad affrontare il tutto con più leggerezza. Dunque, anche il Mastroianni sembra trovare troppo eccessive le discussioni tra le due colleghe.

Mara e Teresa si scontrano, Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi si abbracciano

I corteggiatori sembrano molto più propensi a conoscere Teresa. Mara potrebbe aver un po’ spaventato i ragazzi che scendono in studio. Infatti, la maggior parte ha deciso di dichiararsi per la Langella. Anche il pubblico sembra non apprezzare l’atteggiamento di Mara, che ancora però deve farsi conoscere per bene.