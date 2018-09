Mara a Uomini e Donne non piace: il pubblico contro la tronista

Mara Fasone a Uomini e Donne: la nuova tronista non convince gli opinionisti e il pubblico

Mara Fasone a Uomini e Donne non ha iniziato il percorso nel migliore dei modi, secondo il pubblico. Infatti, la maggior parte dei telespettatori non riesce ad apprezzare il modo di fare della nuova tronista. In particolare, il pubblico è convinto che abbia dei modi troppo forti e duri. Mara ha scelto di eliminare subito quattro corteggiatori, senza dare loro delle spiegazioni. Questo ha portato questi ragazzi a chiedere ulteriori chiarimenti alla tronista. Quest’ultima ha continuato a mantenere la sua posizione e a confermare di non voler procedere con la loro conoscenza. Il pubblico ha iniziato a commentare negativamente il suo comportamento. Lei ammette di voler andare di fretta e di non voler perdere tempo. Il suo passato le ha insegnato a vivere la sua vita in questo modo. Mara rivela di sapere già cosa vuole e chi è. Dunque, non ha intenzione di approfondire conoscenze a cui non è interessata in partenza.

“Non giudicare il libro dalla copertina”, risponde uno dei ragazzi che Mara ha scelto di eliminare. Anche Lorenzo Riccardi è della stessa opinione. Infatti, il tronista trova esagerato il modo di fare della Fasone. L’ex corteggiatore di Sara Affi Fella è convinto che Mara stia svolgendo più un ruolo da professoressa che da tronista. Ma Mara rimane della sua posizione e continua a confermare le sue scelte. Anche Gianni Sperti interviene e rivela che il problema della Fasone è che non dà delle spiegazioni sufficienti quando elimina i corteggiatori. Il pubblico continua a trovare poco carino l’atteggiamento di Mara. Maria De Filippi le consiglia di fare quello che si sente.

Uomini e Donne: Mara Fasone criticata duramente dal pubblico

“Cerco di rimanere coerente con me stessa”, rivela Mara. Anche Tina Cipollari non è convinta del modo di fare della nuova tronista, che si definisce una persona diretta. La Fasone, nel corso della puntata, elimina anche un corteggiatore con cui ha fatto un’esterna, Riccardo. Anche questa eliminazione non passa inosservata. Intanto, Teresa Langella preferisce prendersi del tempo per scegliere chi eliminare.