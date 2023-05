Scintilla GIanluca Fubelli si è sposato: chi è la moglie famosa

By

Il comico di Colorado, Gianluca Fubelli in arte Scintilla, ha sposato una nota autrice musicale: di chi si tratta

Gianluca Fubelli, comico conosciuto con lo pseudonimo “Scintilla“, ha sposato Federica Camba, l’autrice dietro molte delle canzoni più popolari di diversi artisti italiani. La sua penna si nasconde dietro successi di cantanti come Laura Pausini, Luca Carboni, Emma a Nek, Marco Masini, Max Gazzè, Annalisa, Gianni Morandi, Umberto Tozzi, Anna Tatangelo, Marco Carta, Valerio Scanu e Elodie. Lo scorso marzo i due avevano resa pubblica la loro relazione tramite un post su Instagram in cui si vedeva Fubelli chiedere la mano di Federica.

Ebbene, sabato 20 maggio, Gianluca e Federica hanno coronato il loro amore con una cerimonia civile, davanti agli occhi vigili dei loro affetti più cari, tra familiari e amici. Un ruolo speciale, poi, lo ha avuto la piccola Nina, figlia di Camba, nata da una precedente relazione. dente relazione. L’annuncio è arrivato con un post pubblicato su Isnstagram. “Ci siamo sposati!!! Più io di te. No, più tu di me. Va bene allora più tu di me…Insomma, di più di più di più. Ancora e ancora…Diciamo per sempre”, hanno scritto i neo sposi sui loro social.

Come menzionato prima, Federica Camba è una nota autrice musicale, diventata famosa soprattutto per aver scritto alcuni dei maggiori successi usciti dal programma di Maria De Filippi, “Amici“. Ad esempio, è stata lei a scrivere “Immobile” e “Stupida” di Alessandra Amoroso, i singoli che l’hanno portata al successo nel lontano 2009. Grazie alla sua ricca carriera, Federica è stata anche chiamata dalla stessa Maria per giudicare delle sfide durante il pomeridiano del talent show di Canale 5.

Chi è Gianluca Fubelli

Gianluca Fubelli è nato a Roma nel 1973 ed è un comico, conduttore televisivo e attore italiano. Gianluca diventa noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a diversi programmi televisivi, come “Paperissima Sprint” e “Colorado“, dove appare sotto il nome d’arte di “Scintilla”. Recentemente, è apparso sul piccolo schermo nel programma di Italia 1, “Back to School”.

Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto una lunga storia con Elena Morali, l’ex volto de “La pupa e il secchione”. I due dovevano anche sposarsi, ma la Morali lo lasciò poco prima delle nozze rivelando di averlo tradito con Marco Ferri. Poco dopo tornarono assieme, per poi lasciarsi definitivamente.