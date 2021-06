Elena Morali e Scintilla, in che rapporti sono rimasti: decisione inaspettata

È ormai passato più di un anno dalla rottura tra Elena Moralli e Scintilla, vero nome Gianluca Fubelli. A un passo dal matrimonio la coppia è scoppiata e la web influencer si è consolata in fretta tra le braccia di Luigi Mario Favoloso. La liaison tra la Morali e l’ex di Nina Moric procede a gonfie vele: i due hanno ripreso la loro convivenza dopo un breve periodo di crisi che li ha allontanati per qualche mese.

In un ask su Instagram, dove è seguita da oltre un milione di follower, Elena Morali ha rotto il silenzio su Scintilla. Qualcuno ha infatti chiesto alla soubrette se sia rimasta in contatto con Gianluca Fubelli, conosciuto proprio dietro le quinte di Colorado. La Morali ha risposto svelando una decisione inaspettata presa proprio di comune accordo con il 48enne, con il quale è stato più volte ospite nel salotto di Barbara d’Urso:

“Io e Scinti abbiamo deciso di non parlare più di nulla pubblicamente, nemmeno del fatto di rimanere amici, colleghi, partner ecc…Se un giorno vorremmo parlarne vi scriverò io di tutto ciò. Fino ad allora vi chiedo, per favore, di non pormi più questa domanda. Per rispetto soprattutto suo che è una persona molto riservata”

Scintilla non ha infatti mai rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla fine della love story con Elena Morali. Quest’ultima, invece, non ha nascosto in passato alcuni “sensi di colpa” verso l’ex fidanzato. La Morali ha infatti ammesso che Gianluca Fubelli meritava più onestà e sincerità da parte sua dopo tanti anni di relazione intensa.

Elena Morali ha confidato che se avesse una macchina del tempo tornerebbe indietro per essere più sincera con Gianluca Fubelli che si meritava una storia con un finale più onesto. I due si sono mollati qualche tempo dopo la partecipazione della Morali all’Isola dei Famosi.

Nonostante tutto oggi Elena Morali è felice accanto a Luigi Mario Favoloso, con il quale convive a Milano. La coppia si era allontanata per via di un presunto tradimento da parte dell’imprenditore napoletano ma poi ogni incomprensione è stata risolta.

Elena Morali e Luigi Mario Falovoso sono più uniti e affiatati che mai e dopo essere tornati insieme sono pronti a realizzare progetti importanti. Nel futuro non sono da escludere matrimonio e figli. Del resto Elena e Favoloso sono già convolati a nozze a Zanzibar, con rito Masai.