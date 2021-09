Scherzi a Parte, Antonella Elia vittima: ma emergono suoi dettagli intimi

Antonella Elia vittima di Scherzi a Parte. Il programma si è avvalso della complicità di Pietro Delle Piane, compagno della soubrette torinese. La ‘trappola’ ha avuto inizio quando la coppia è sbarcata in Sicilia, alloggiando in un hotel nei pressi di Palermo. Peccato che dopo poche ore di permanenza nella struttura, al ritorno di una gita con un gommone, la conduttrice e l’attore si sono ritrovati la camera svaligiata. Qualcuno è penetrato nella stanza rubando tutto, pure il cellulare della piemontese. Quel qualcuno è stato un altro complice della trasmissione Mediaset.

“Non è possibile. Non toccare niente, hanno rubato anche il mio cellulare. Tutto rubato”. Queste le prime parole proferite da una abbattuta Elia nel momento in cui è rientrata in camera, scoprendo il furto ai suoi danni. “Non piangere, ora ci penso io, chiamo il direttore”, l’ha rassicurata Delle Piane. Detto, fatto e in un amen ecco che la coppia si è diretta nella stanza del direttore dell’albergo, naturalmente anch’egli ‘prezzolato’ dal programma di Canale Cinque.

“Siamo troppo sulla bocca di tutti, troppo energie che volano. Quelle che mi odiano, le mie colleghe… credo molto nelle energie”, ha detto la Elia al direttore, informandolo poi della sua più grande preoccupazione. Quella relativa al cellulare trafugato. “Ci sono foto anche che non andrebbero pubblicate proprio, semisvestita sono…”, ha spiegato l’ex valletta di Mike Bongiorno, sempre più in ansia.

Assieme ad Antonella e a Pietro, il responsabile dell’hotel ha quindi analizzato le immagini di sicurezza della struttura. Si è così venuti a sapere che il ladro altri non era che un giovane che la sera prima aveva fatto diversi complimenti alla Elia, dicendole che l’ha sempre seguita in tv. Non solo: il direttore dell’hotel ha mostrato ulteriori filmati alla soubrette. Filmanti in cui si vede Delle Piane che viene baciato di nascosto dal ladro.

La Elia è rimasta di sasso. “L’ho respinto”, si è giustificato l’attore. “Ma non mi dici una cosa del genere?”, ha incalzato Antonella, iniziando a fare una sfilza di domande al compagno, più che dubbiosa sul suo orientamento. A quel punto si è palesato il ladro, colui che ha baciato Delle Piane, sostenendo che da due anni si sentiva segretamente con lui. “Guarda Antonella, mi ha fatto mettere lo smalto sui piedi, mi ha fatto fare filmini senza vestiti”, ha confidato il ladro complice dello scherzo. La questione ha stimolato la risposta della Elia che ha fatto emergere altri dettagli intimi del suo rapporto: “Anche a me dice che gli piace lo smalto e anche a me fa fare i filmini svestita”. Dopo tale chicca, ecco il disvelamento della trappola: “Sei su Scherzi a Parte”.