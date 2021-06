Elia-Delle Piane, nozze in vista? La rivelazione post operazione

Antonella Elia è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di alcune Instagram Stories, condivise nelle ultime ore sul suo profilo ufficiale nel noto social network di condivisioni d’immagini. L’ex opinionista di Alfonso Signorini ha fatto una rivelazione clamorosa: ecco di cosa si tratta.

Dalle ultime Instagram Stories dell’ex naufraga, si apprende che la dolce e bella Antonella è stata ricoverata per qualche giorno in clinica. Nulla di grave. Infatti la Elia, come sapientemente spiegato dal suo medico, si è sottoposta alla revisione di una cicatrice all’addome.

Un intervento che con tutta evidenza andava fatto. Nella mattinata di sabato 26 giugno, la Elia è stata dimessa dalla clinica. Al suo fianco c’era Pietro Delle Piane. I loro baci infuocati ed appassionati aveva fatto sognare tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip.

Ma proprio durante la partecipazione di Antonella al reality si sono evidenziate le prime fratture tra la coppia. Per mettere alla prova la reale solidità di coppia, la Elia e Pietro hanno accettato di partecipare ad una passata edizione di Temptation Island.

Durante il reality dei sentimenti, la coppia è scoppiata. Anche in considerazione di alcuni presunti tradimenti attribuiti al Delle Piane. Antonella sembrava aver messo un punto a questa storia, ma i fatti di oggi sembrano dire altro.

In alcune Instagram Stories condivise dalla Elia nella mattinata odierna, si apprende che la showgirl, ancora sotto l’effetto dell’anestesia dopo l’intervento, avrebbe detto a Pietro che ha l’intenzione di sposarlo perché non vuole perderlo mai più.

Il commento di Delle Piane è stato: “Se lo faremo, tu per me saresti l’unica, quindi sarebbe forever and ever (per sempre)“. Antonella oggi dice di essere innamoratissima, e sono in tanti a sperare che questo giubilo d’amore non abbia fine.

Elia contro Vera Gemma?: ecco come stanno le cose

Negli ultimi giorni la Elia è stata protagonista di un polverone mediatico dovuto ad un commento sarcastico ma sopra le righe fatto nei confronti di una foto dell’amica Vera Gemma. L’ex opinionista del GFVip ha detto: “Ma non è un po’ troppo?” – quindi ha aggiunto – “Stai diventandomi una por**star, ma ti amo comunque e lo sai”.

Parole che hanno innescato un ginepraio di commenti velenosi e critiche da parte di chi non ha colto la sottile ironia, ma soprattutto non sapeva della grande amicizia che lega le due vippone.