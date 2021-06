Antonella Elia e Vera Gemma protagoniste di una catfight su Instagram, ma la verità è un’altra. Tutto è partito da una foto molto provocante pubblicata dall’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, a cui Antonella Elia ha commentato in modo irriverente. Come suo solito, insomma. La Elia ha dimostrato nei suoi lunghi anni di carriera di non avere peli sulla lingua, né filtri, ma stavolta non se ne è uscita dal nulla. Si è permessa di essere un po’ più pungente del solito perché dall’altra parte c’era una persona che la conosce non bene, di più. Forse questo dettaglio è sfuggito ai tanti fan di Vera Gemma che sono intervenuti per difenderla.

La Elia ha commentato la foto dell’amica scrivendo “Ma non è un po’ troppo?”. Non contenta ha rincarato la dose con un altro commento: “Stai diventandomi una por..star ma ti amo comunque e lo sai”. Si è scatenata una pioggia di risposte in difesa di Vera Gemma e contro la Elia! Qualcuno l’ha accusata di aver fatto di peggio, per cui non poteva giudicare Vera. Altri l’hanno invitata a tacere. La Elia non si è persa d’animo e ha risposto a tutti, uno per uno, naturalmente non con doni docili, anzi ha risposto a tono.

La vera baruffa quindi c’è stata tra Antonella Elia e i fan di Vera Gemma, perché la protagonista della foto non è intervenuta. Fino a un certo punto almeno, perché poi pare abbia risposto di non porsi il problema di come sia diventata. Questo si legge sul Web, perché in realtà i commenti in questione sono stati eliminati e non ci sono più sotto la foto di Vera Gemma. Evidentemente all’ex naufraga non piaceva ciò che stava accadendo e ha deciso di eliminarne ogni traccia.

In realtà Antonella Elia è andata avanti a rispondere a chi l’ha attaccata, quindi ha messo tutti al corrente del fatto che tra lei e Vera Gemma c’è confidenza. Antonella e Vera sono amiche da vent’anni, per cui nei suoi commenti c’era ironia e non voleva in alcun modo denigrare o offendere Vera. A chi le ha parlato evidentemente di percorsi al GF Vip e all’Isola, Antonella ha risposto così: “Vera è una mia carissima amica da 20 anni e volevo arrivasse alla fine”.