Scelta Carlo UeD, bufera Ginevra e caos Instagram: gossip destabilizzante

UeD scelta Carlo Pietropoli, il gossip su Cecilia Zagarrigo e la confusione su Ginevra

La scelta di Carlo Pietropoli non è ancora ufficiale, visto che da Uomini e Donne non sono arrivate conferme di alcun tipo, ma da tempo si vocifera che il tronista abbia preso la sua decisione e che la ragazza con cui ha voluto continuare la conoscenza fuori dal programma è la chiacchieratissima Cecilia Zagarrigo. Ultimamente si era anche diffuso il pettegolezzo secondo cui il tronista avesse preferito alla sua corteggiatrice un’altra ragazza, Ginevra, che però dubitiamo ricorderete, visto che nel trono finora erano emerse soltanto Marianna Vertola e la già citata Cecilia; su altre ragazze nessuno si era mai soffermato, ed è per questo che il messaggio della corteggiatrice in questione oggi è del tutto inaspettato. Veniamo al dunque.

Scelta Carlo UeD, Ginevra smentisce pettegolezzi: cos’è successo su Instagram

Dicevamo che c’è anche chi ha pensato che Carlo abbia potuto scegliere una corteggiatrice diversa da Marianna e Cecilia, e a farcelo capire è stato proprio un post di Ginevra che – come segnala Il vicolo delle news in un recente post pubblicato su Instagram – ha invitato i follower a non farle più domande sulla trasmissione di Canale 5: Ginevra infatti ha lasciato Uomini e Donne molti mesi fa e non c’è alcun motivo per cui Carlo possa aver pensato a lei di punto in bianco. Il fatto è che forse i fan hanno confuso due Ginevra diverse: ce n’è una, quella che ha scritto il post, che ha lasciato UeD tempo fa ma ce n’è un’altra che invece era ancora in trasmissione prima dello scoppio della pandemia da Covid-19; la confusione insomma è tutt’altro che ingiustificata, vista l’omonimia.

News scelte tronisti dopo Giovanna Abate, prima serata a giugno e possibile abbandono di Daniele Dal Moro

Ricordiamo che se sulla scelta di Giovanna Abate abbiamo solo che certezze non possiamo dire lo stesso degli altri tronisti: sappiamo che uno dei tre dovrebbe aver abbandonato mentre gli altri dovrebbero aver scelto, e in questo caso per scelta intendiamo non un innamoramento ma la forte volontà di continuare a conoscersi fuori. Si dice inoltre che le scelte saranno trasmesse in prima serata, quindi dopo la fine del programma che – come sapete – ci saluterà il 9 giugno senza dirci nient’altro sui veri protagonisti – altro che tronisti del Classico! – dell’intera stagione: Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo.