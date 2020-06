Sammy Hassan, dopo Giovanna ritorno con foto Ig: pressione dei follower

Giovanna Abate, dopo la scelta a Uomini e Donne Sammy Hassan torna su Instagram

La scelta di Giovanna Abate a Uomini e Donne ha da un po’ di tempo ormai un nome che è quello di Sammy Hassan, il romano che tanto ha fatto penare la tronista e che – come ben sapete – alla fine le ha risposto di sì spiegandole che nonostante le incomprensioni avrebbe voluto provarci. In tanti si chiederanno senz’altro come stiano andando le cose tra i due, visto che il percorso di entrambi nella trasmissione di Canale 5 ha fatto molto discutere, ma al momento le uniche informazioni vengono soltanto dal profilo social di Sammy e non riguardano direttamente Giovanna. Veniamo al dunque perché ogni aggiornamento dopo la scelta serve per capire qualcosa di più su come stanno andando le cose tra le coppie.

Sammy Hassan, foto divertente su Instagram e silenzio su Giovanna: la pressione dei follower

Sammy si è fatto immortalare in una foto in cui compare assieme a un cavallo dall’aspetto simpatico, su cui ha fatto una battuta che ha fatto ridere parecchi e che al tempo stesso ha fornito il pretesto a qualcuno di parlare della Abate e di Davide Basolo, soprattutto dopo l’ultima puntata: i soliti riferimenti a Uomini e Donne su cui purtroppo Hassan non ha potuto dire nulla, visto che il regolamento della trasmissione vieta comportamenti di questo genere. Le tante domande potete trovarle a commento del post che abbiamo condiviso qui di seguito, e anche se Sammy non fa riferimento alla Abate possiamo dare quasi per certo che stia andando tutto per il verso giusto: se le cose si fossero messe male infatti Hassan non avrebbe postato una foto scherzosa e si sarebbe limitato a stare in silenzio per rispetto a Giovanna.

News Giovanna e Sammy, quale futuro per la coppia? Le ipotesi e l’attesa per le altre scelte di Uomini e Donne

Su Sammy e Giovanna non sappiamo niente insomma: non ci sono segnalazioni di avvistamenti ed è probabile che i due abbiano mantenuto una certa riservatezza proprio per rispetto al programma. A noi comunque lei sembrava molto presa e lui con tanti dubbi ci pareva propenso a iniziare una conoscenza più profonda: ci stupiremmo dunque se le cose non stessero andando per il verso giusto. Dite che potremmo ritrovarli a Temptation Island Vip? Tutto può essere senz’altro, anche perché sarebbero dei partecipanti interessanti da conoscere meglio. Nell’attesa di scoprirne di più vi ricordiamo che le scelte degli altri tronisti andranno in onda tutte a giugno e che solo due di loro sono giunti a una decisione; se ne sapremo di più vi aggiorneremo.