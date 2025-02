Scanu-Carone retroscena sul gelo. Bucci punge, Errore commuove

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 Caterina Balivo ha ospitato alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione di Ora O Mai Più, lo show condotto da Marco Liorni che offre una seconda possibilità a vecchie glorie della musica. Tra questi sono stati in studio Valerio Scanu e Pierdavide Carone, i quali hanno rivelato alcuni retroscena sul presunto gelo tra loro post Sanremo, Antonella Bucci e Loredana Errore. Quest’ultima ha commosso tutti con la sua storia.

Il retroscena sul gelo tra Valerio Scanu e Pierdavide Carone

Come di consueto questo pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona, talk show condotto da Caterina Balivo. Quest’ultima ha ospitato in studio alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione di Ora O Mai Più, il programma di Marco Liorni che offre una seconda possibilità a vecchie gloria della musica. I primi sono stati Valerio Scanu e Pierdavide Carone. Quest’ultimo è stato l’autore del brano “Per tutte le volte che…”, con cui Scanu ha vinto il Festival di Sanremo nel 2010. In seguito al festival si è vociferata un presunto allontanamento tra i due ex volti di Amici di Maria De Filippi, i quali hanno raccontato tutta la verità oggi a La Volta Buona dove per la prima volta i due si sono ritrovati insieme in un’intervista.

Valerio e Pierdavide hanno rivelato di non aver mai litigato. Scanu ha anche sottolineato come in realtà Carone abbia toccato il premio, diversamente da come lui ricordasse. Infine Pierdavide ha raccontato di aver invitato il collega ad un suo concerto ma che questo non si era presentato perché doveva allentarsi nel ballo. Nonostante questi retroscena i rapporti tra i due sono comunque distesi.

Loredana Errore commuove lo studio, Antonella Bucci punge

In studio sono state poi invitate anche Antonella Bucci e Loredana Errore, vincitrice dell’ultima puntata di Ora O Mai Più andata in onda sabato sera su Rai 1. Nel corso della sua lunga intervista con Caterina Balivo, Loredana ha raccontato la sua storia. La cantante ha ripercorso tutta la sua vita, dall’orfanotrofio al grave incidente che l’ha vista coinvolta in seguito alla sua partecipazione ad Amici. Errore ha rivelato per la prima volta di aver avuto una visione, ovvero quella di una sedia a rotelle con accanto lei e la figura di Padre Pio. Le sue parole hanno commosso tutto lo studio.

Antonella Bucci, invece, si è abbandonata ad un’affermazione un po’ pungente nei confronti dei suoi colleghi. Caterina Balivo le ha difatti chiesto, riprendendo le parole di Donatella Rettore nei confronti di Valerio Scanu, chi secondo lei dovesse fare un bagno d’umiltà. La cantante ha risposto dicendo “Secondo me tutti” .