Sanremo rumor, spunta Virginia Raffaele: ruolo e dettagli

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio si è parlato dei possibili altri co-conduttori o ospiti del Festival di Sanremo che andrà in onda a partire dalla prossima settimana. Nello specifico il giornalista Luca Dondoni ha rivelato che tra i nomi di quest’anno potrebbe esserci anche quello di Virginia Raffaele. A scatenare la sua ipotesi è stato un dettaglio notato in questi ultimi giorni che sembrerebbe suggerire in tutti modi la presenza di Virginia all’Ariston. Scopriamo di cosa si tratta.

Virginia Raffaele possibile co-conduttrice di Sanremo

Come di consueto questo pomeriggio su Rai 1 è andata in onda un’altra puntata de La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo. Nella prima parte si è parlato nuovamente del Festival di Sanremo e si sono fatte alcune supposizioni in merito a chi potrebbero essere gli ultimi ospiti e co-conduttori del festival. Nello specifico la conduttrice ha ipotizzato che potrebbe esserci un’altra figura femminile nella puntata finale della kermesse canora, la quale affiancherà quella di Alessia Marcuzzi. Il nome più quotato era quello di Annalisa, che ha tuttavia fatto sapere recentemente che non sarà presente al Festival.

Luca Dondoni, in collegamento con lo studio de La Volta Buona, ha confermato la tesi di Caterina: potrebbe davvero esserci un’altra donna nella serata finale. Il nome fatto dal giornalista è stato quello della comica ed imitatrice Virginia Raffaele. Le sue supposizioni sono state alimentate dal fatto che Raffaele è recentemente diventata la testimonial di un noto marchio dell’energia e lo sarà per tutte e cinque le sere del Festival. Dondoni ha fatto notare come sul sito di tale marchio si possa leggere testuali parole: “testimonial è Virginia Raffaele che durante il festival farà da narratrice nei cinque collegamenti in cui verrà celebrato l’incontro di diverse forme espressive”.

Dondoni ha posto quindi l’accento su quel “durante il festival”, affermando come secondo lui sarà presente anche nella serata del sabato sera, ovvero quella finale. Il suo ruolo potrebbe essere quello della co-conduttrice. Giovanni Ciacci, ospite in studio, ha invece sostenuto che ad affiancare Alessia Marcuzzi potrebbe esserci qualcun’altra.

La battuta su Malgioglio

Poco dopo si è parlato anche degli altri personaggi che affiancheranno Carlo Conti nella conduzione della kermesse canora. Nello specifico si è posto il focus su Cristiano Malgioglio, il quale ha recentemente lamentato di aver perso i suoi abiti per Sanremo. Proprio su Malgioglio, Luca Dondoni si è abbandonato ad una battuta un po’ pungente. Nello specifico il giornalista ha affermato, in merito ai racconti dei viaggi di Cristiano: “Se senti lui ha fatto il giro del mondo centomila volte ma non è vero niente”.