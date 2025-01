Sanremo, boom: Conti annuncia gli ospiti internazionali, colpaccio

Amadeus ha fatto scuola con l'”annuncite” al Tg1. Infatti Carlo Conti, al pari del suo predecessore, continua a sganciare le news relative al prossimo Festival di Sanremo intervenendo al telegiornale della rete ammiraglia della tv di Stato. L’ultima sortita del conduttore toscano, a gran sorpresa, è arrivata durante l’edizione serale del tg in data venerdì 31 gennaio 2025. Che cosa è stato annunciato stavolta? L’unico pezzo mancate dell’intero puzzle della kermesse, vale a dire l’ospite internazionale. Conti e la Rai hanno chiuso anche tale pratica: chi sbarcherà sull’Ariston? Nientepopodimeno che i Duran Duran, a 40 anni esatti dalla loro ultima ospitata nel concorso canoro. Correva infatti l’anno 1985 quando la band britannica cantò al Festival The Wild Boys.

Carlo Conti annuncia i Duran Duran al Festival di Sanremo 2025

“Giovedì sera avremo i Duran Duran sul palco dell’Ariston, saranno i grandi protagonisti della terza serata”. Così Carlo Conti al Tg1. Dunque il direttore artistico ha detto una piccola bugia la scorsa settimana. Nulla di male, sia chiaro. Solo sana e comprensibile ‘pre tattica’ televisiva Che cosa è successo? Dopo aver annunciato tutti gli ospiti italiani, aveva sottolineato che il cast era ormai chiuso, salvo sorprese dell’ultimo minuto.

In particolare aveva spiegato che, se ci fosse stata l’opportunità di coinvolgere artisti internazionali di passaggio in Italia, avrebbe tentato di invitarli. Quasi certamente la trattativa con i Duran Duran era già stata intavolata se non chiusa. In parte, però, qualcosa torna.

La band britannica in questi giorni ha reso noto che farà due date in Italia tra pochi mesi: a Roma al Circo Massimo il 15 e 16 giugno, e a Milano all’Ippodromo Snai San Siro il 20 giugno. Quale modo migliore di pubblicizzarsi se non sbarcare sull’Ariston a febbraio? Detto, fatto, con Conti che ha preso la palla al balzo.

Nel 2023, i Duran Duran hanno fatto uscire il loro 16° album in studio, Danse Macabre. Trattasi di una raccolta di nuovi brani, versioni rivisitate di vecchi successi iconici e cover. Si ricorda che il gruppo, tra i tanti riconoscimenti ottenuti lungo la sua infinita carriera, può anche fregiarsi della prestigiosa e ambita stella sulla Hollywood Walk of Fame.