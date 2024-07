Satta gelosa: cancellati post e foto di Beretta. C’entra la De Lellis

Carlo Beretta questa volta fa sul serio! Lo testimoniano le ultime foto postate su Instagram. Da qualche tempo il rampollo Beretta e Melissa Satta fanno coppia fissa. Si era persino vociferato di una proposta di matrimonio. Lei ci ha scherzato su ma in molti affermano che tra i due ci sia qualcosa di più. Carlo Beretta sicuramente ci tiene a sottolinearlo. Ed infatti ha pubblicato della foto romantiche con lei e il figlio di lei e nella didascalia scrive: “So far too good…”. La frase tradotta in italiano significa che che sta andando tutto alla grande e Carlo ci tiene a dirlo. Ma non si limita a questo. Infatti sembra anche che abbia “ripulito” la pagina Instagram da alcune foto con Giulia De Lellis, la su ex. Il motivo? Semplice! La Satta ne era gelosa.

La frase in didascalia ci conferma un Beretta rilassato e felice. Racconta di un’estate in compagnia dell’ex velina e della sua famiglia. La Satta dal canto suo posta foto altrettanto felici. Si mostra in vacanza con il figlio e, tra una sponsorizzazione e l’altra, pubblica foto insieme al suo nuovo fidanzato. Certo anche una bellezza come Melissa Satta non è esente da banali gelosie. Infatti secondo un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano pare che Beretta abbia dovuto cancellare qualche foto di troppo presente sul suo profilo perché “infastidivano” l’attuale fidanzata. Ovviamente le foto riguardavano la De Lellis, manco a dirlo.

Satta e Beretta: il nuovo amore, la gelosia di lei e la famiglia di lui

A proposito, cosa ne pensa la famiglia di lui? Ci ricordiamo che con Giulia De Lellis la storia era finita pare proprio per colpa della famiglia di lui. Melissa Satta ha passato gran parte delle vacanze insieme a Carlo ma era sempre presente anche mamma di lui. Per ora sembrerebbe che ci sia una convivenza serena anche se nel web si vocifera che l‘ex velina non piaccia alla famiglia Beretta. Da quel che mostrano le varie storie Instagram lei sembra essere entrata nelle grazie della famiglia ma solamente il tempo potrà darci le giuste risposte.

Intanto Melissa Satta commenta con un cuoricino le foto postate dal fidanzato. Chissà se si aspetta anche lei presto un anello a coronare il loro amore? A noi piacerebbe assistere alla proposta e ancora di più alla reazione che avrebbe la De Lellis (vedi anche Giulia De Lellis su Beretta e Melissa Satta: “Cosa penso davvero”). Nel frattempo sappiamo che lei ci ha scherzato su mostrando una foto di un anello con scritto “I said Yes” (vedi anche Melissa Satta presto sposa con Beretta? Il dettaglio sospetto (foto)). Sappiamo tutti che una donna quando scherza, in fondo, dice la verità. Non ci resta che aspettare!