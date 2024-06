Melissa Satta presto sposa con Beretta? Il dettaglio sospetto (foto)

Nel corso della sua carriera la bella Melissa Satta si è spesso accompagnata con volti noti, facendo sempre parlare di se proprio per le sue storie d’amore. L’ultima che ha chiuso, in ordine temporale, è stata quella con il tennista Marco Berrettini. Ora, da qualche mese, vediamo la showgirl e influencer al fianco di Carlo Beretta. I due fanno sul serio? Qualcuno ha notato un dettaglio che fa proprio pensare che la risposta sia affermativa.

La relazione con Marco Berrettini sembra già lontana anni luce per Melissa Satta. I due si sono lasciati solo pochi mesi fa – a febbraio – ma il cuore della showgirl ha fatto presto a consolarsi. Subito dopo aver chiuso con il tennista infatti, la Satta si è legata ad un altro uomo, anche lui reduce da una lunga storia d’amore.

Parliamo ovviamente di Carlo Beretta, rampollo della nota famiglia produttrice di armi. Il ragazzo aveva da poco chiuso la relazione con l’influencer Giulia De Lellis quando ha conosciuto la sua nuova fiamma Melissa.

Nonostante i due non si mostrino spesso sui social, qualche giorno fa è stata la stessa showgirl a pubblicare alcune foto della vacanza insieme al suo nuovo amore, scatenando anche qualche polemica.

In ogni caso, negli scatti la coppia appare molto innamorata e, stando al dettaglio che gli utenti hanno notato, sembra che i due siano convinti a trasformare questa relazione in qualcosa di molto serio. Ma di cosa stiamo parlando?

Il dettaglio che insospettisce i followers

Un follower di Deianira Marzano ha inviato una segnalazione in cui fa notare un particolare che è possibile vedere nelle foto dell’ultimo evento a cui la Satta ha partecipato.

In occasione del compleanno di una sua amica, Melissa ha condiviso su Instagram alcuni scatti di gruppo con gli invitati alla festa in spiaggia. Apparentemente sembra non ci sia niente di strano. Se si fa più attenzione però, è possibile vedere proprio il dettaglio notificato dall’utente che ha contattato la Marzano.

Si tratta di un anello brillante indossato dalla showgirl. Non ci sarebbe nulla di speciale in questo oggetto, se non fosse che la Satta lo sfoggia sull’anulare della mano sinistra.

Sappiamo tutti che, di solito, è proprio l’anello di fidanzamento a venir indossato in questo modo, per questo si pensa che con il nuovo amore Carlo Beretta, Melissa faccia davvero sul serio. Che arrivi presto l’annuncio ufficiale di un imminente matrimonio? Non ci resta che attendere per scoprirlo.