Melissa Satta, ‘Mulino bianco’ con Beretta: critiche (e c’è un perché)

Melissa Satta più innamorata che mai di Carlo Gussalli Beretta, ex di Giulia De Lellis. Niente gossip o gole profonde stavolta, a evidenziarlo è stata la stessa ex velina di Striscia la Notizia che ha postato su Instagram un romantico album delle sue recenti vacanze greche in compagnia del rampollo. I due piccioncini, come si può vedere dalle immagini, si sono goduti dei tramonti mozzafiato e dei pranzi deliziosi. Un quadretto sentimentale da ‘Mulino Bianco’ che ufficializza la relazione, anche se già era chiaro che la scintilla della passione era scattata (inequivocabili alcune paparazzate uscite di recente).

La scelta della showgirl sarda di pubblicare il racconto fotografico delle sue ferie ultra zuccherose è rimasta indigesta a una miriade di followers. Non è da escludere che a breve la Satta confezioni un video contro i criticoni come già fatto in precedenza. Ma perché cotanti biasimi indirizzati verso la bella Melissa? Perché a detta di molti si immerge con facilità disarmante in nuove love story. Chiaramente questo, pure se fosse vero, non è un reato, ci mancherebbe. Ora, Dio ce ne scampi dal volere giustificare gli haters, c’è però una motivazione in merito al fatto che diverse persone le ‘cantano’ alla bella modella.

Se si passa la vita a dire che si vuole tutelare la propria privacy e poi invece quando si inizia a vivere un legame sentimentale lo si butta subito in pasto sui social, non c’è poi tanto da sorprendersi se arriva qualche sfottò. Attenzione, si ripete che non si vogliono giustificare insulti e cattiverie gratuite che naturalmente sono da condannare senza se e senza ma. Si vuole esaminare il meccanismo che porta alcune persone a fare incetta di critiche.

Domanda: ma la Satta deve per forza ritrarsi in stile ‘Mulino Bianco’? L’ultima volta con Matteo Berrettini non è andata benissimo. Naturalmente può fare quel che meglio crede, ma altrettanto ovviamente deve mettere in conto che in quella terra di nessuno che sono i social qualche ‘infilzata’ le arrivi. E lei, come molti altri influencer, la smetta per favore di voler educare la gente. Il mondo, come diceva un tale, è “brutto, sporco e cattivo”. Avere la pretesa di cambiarlo con predicozzi da un profilo IG è un qualcosa che fa sorridere.

Insomma, per darla breve: la Satta e tutti gli altri che facciano quello che gli pare. Tengano però presente che ci sono dei pro e dei contro a voler sempre “esserci” su questi benedetti social. Tornando ai mugugni dei ‘seguaci’ Ig, ne sono piovuti davvero tanti. Eccone alcuni che ne racchiudono molti altri: “C’è da dire che come si riprendono i personaggi famosi dalla fine della storia di amore, nessun altro. Se fosse per loro, gli psicologi fallirebbero tutti”; “Ha già detto che deve tutelare suo figlio dai social?”; “La cosa che mi meraviglia è che dopo tutta la solfa con Berrettini e come l’hanno ingiustamente attaccata, abbia deciso di non proteggere questo nuovo amore e metterlo in pasto ai social. C’è qualcosa di disfunzionale tra quello che dice e quello che fa, Intanto le auguro tantissima felicità ed un amore maturo”; “Sceglie sempre la classe operaia”; etc etc.