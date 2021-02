Sarcina e la droga: “Ho rischiato l’overdose”, poi le parole su Clizia

Francesco Sarcina a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 13 febbraio 2021. Il cantante, leader de Le Vibrazioni, ha presentato a Silvia Toffanin la sua autobiografia dal titolo Nel mezzo. Nel volume Sarcina ha ripercorso alcune tappe fondamentali della sua vita, con tanti episodi forti come l’uso di sostanze stupefacenti. Nascere nella periferia milanese ha in qualche modo influenzato Francesco, che ha addirittura rischiato l’overdose.

A Silvia Toffanin Francesco Sarcina ha ricordato un momento difficile della sua vita di cui parla apertamente nel libro Nel mezzo:

“Per colpa di un’altra persona della quale ero molto innamorato, che aveva già tentato il suicidio parecchie volte, sono stato trascinato in un buco nero nel tentativo di starle vicino. A differenza mia, lei faceva uso di sostanze pesanti. Una volta ho voluto provare anch’io per capire cosa sentisse e per maledire tutta questa situazione. Lei è andata in overdose, io per fortuna non ho rischiato la vita ma è stata una bella mazzata”

Per fortuna Francesco Sarcina ha potuto contare su un amico prezioso nei momenti più bui della sua vita: J-Ax. I due, accomunati da una storia molto simile, sono diventati grandi amici. Dopo aver letto della storia di Alessandro Aleotti – questo il vero nome del rapper – Sarcina l’ha chiamato per chiedergli alcuni consigli. Sarcina ha confidato:

“Era felicissimo della chiamata e mi ha detto che il percorso sarebbe stato lungo e complicato perché quel demone ti rimane. È una lotta che dura anni. Ora il demone si è trasformato, sono arrivato alla fine ma è stata dura”

A Verissimo Francesco Sarcina ha ricordato anche un momento doloroso della sua infanzia: la madre è andata via di casa. Dopo una gravidanza interrotta al settimo mese, la donna è scappata via lasciando il figlio che era ancora un ragazzino. Un’assenza che ha pesato parecchio sulla vita di Sarcina, che ha poi ritrovato la madre e quando l’ha rivista ha vissuto emozioni molto contrastanti.

Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin Francesco Sarcina non ha potuto fare a meno di parlare di Clizia Incorvaia, l’ex moglie dalla quale ha avuto la figlia Nina:

“In questo libro ho voluto colpevolizzare solo me stesso, mi sono messo a nudo e mi sono autodenunciato. Mi sono reso conto che è facile giudicare gli altri, ma chi lo fa in continuazione è perché ha dei problemi con sé stesso. Penso che dopo un grande amore ci possa essere una grande rabbia, con la speranza però che poi possa arrivare una grande pace, perché bisogna pensare ai figli. I gossip mi hanno fatto sorridere, ho vissuto cose ben peggiori, ma vanno tutelati i figli: ho sofferto molto per loro”

Secondo i recenti gossip Francesco Sarcina starebbe vivendo una nuova storia d’amore, con una ragazza molto giovane e non italiana. A Verissimo l’artista, ex professore di Amici, ha preferito non confermare nulla. Sarcina ha però assicurato di stare bene e di essere molto felice. Ad oggi il 44enne preferisce preservare questo nuovo sentimento.

Tutto il contrario di quello che sta facendo l’ex moglie Clizia Incorvaia, serena accanto a Paolo Ciavarro, figlio di Massimo ed Eleonora Giorgi. I due vivono la loro relazione sui social network e a un anno dal primo incontro al Grande Fratello Vip sono andati a convivere.