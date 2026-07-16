Sarcina e “il velo pietoso su Scamarcio”, poi l’attacco a Clizia Incorvaia: “Prendere soldi così mi fa schifo”

Francesco Sarcina, frontman del gruppo Le Vibrazioni, è tornato a parlare della fine del matrimonio con Clizia Incorvaia. Nel 2019 fu lui a far scoppiare la “bomba”, affermando pubblicamente che l’influencer lo aveva tradito con il suo migliore amico, nonché testimone di nozze, un certo Riccardo Scamarcio. Una rivelazione che fece molto rumore e sulla quale l’attore non si è mai espresso. Incorvaia invece sì: ha raccontato una versione differente dei fatti, dicendo che con Scamarcio qualcosa c’era stato, ma quando già si era separata. Inoltre, in svariate interviste, ha dichiarato di essere stata tradita più volte durante il matrimonio con Sarcina, con il quale ha avuto la figlia Nina.

Sarcina su Scamarcio: “Stendiamo un velo pietoso”

Sarcina, raggiunto dal Corriere della Sera, ha di nuovo parlato dell’ex amico Scamarcio. “Preferisco stendere un velo pietoso. Credo nel perdono. Ma l’amicizia per me ha un valore importante. Penso basti per capire come stanno le cose”, ha chiosato l’artista, lasciando intendere che non c’è stata alcuna riconciliazione con l’attore.

“Io ho un lavoro che mi piace. Non vado nei salotti “rosa” a raccontare cose dolorose. Fomenterei lavoro gratuito per altri. Me l’hanno proposto tante volte, ma prendere soldi per questo mi farebbe ancora più schifo”, ha aggiunto. Una evidente bordata a Clizia Incorvaia che negli ultimi anni è stata ospitata in diverse trasmissioni tv, da Verissimo a La Volta Buona, in cui ha detto la sua sulla fine del suo primo matrimonio. Scamarcio, invece, pubblicamente non ha mai commentato il “triangolo”.

Sarcina ha anche spiegato che avrebbe tante cose da dire e che gli piacerebbe sfogarsi. Ma non lo ha fatto e non lo farà. Motivo? “Io davvero proteggo i miei figli. Se intervenissi pubblicamente, alimenterei affermazioni diffamatorie, basse, cattive, molto stupide”. Un altro chiaro riferimento all’ex moglie che, tra l’altro, ha denunciato nel 2023, accusandola di sfruttare a fini commerciali l’immagine della figlia Nina, allora 9 anni. Il procedimento si è concluso con una decisione secondo cui il fatto contestato non costituisce reato”.

Clizia Incorvaia attaccata dall’attuale moglie di Sarcina

Nella vicenda, qualche mese fa, si è inserita anche l’attuale moglie di Sarcina, Nayra Garibo. Quest’ultima, dopo aver ascoltato un’intervista di Incorvaia a Verissimo in cui l’influencer ha descritto il cantante come un padre assente e come un marito tossico ai tempi in cui stavano insieme, ha scritto sui social parole di fuoco.

In particolare, ha sostenuto che Clizia, che oggi è sposata con Paolo Ciavarro, sfrutta e strumentalizza le sue vicende private per guadagnare ospitate televisive. Una mossa che ha rinfocolato ulteriormente il clima già rovente attorno ai protagonisti del “triangolo”.