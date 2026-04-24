Paolo Ciavarro parla di Sarcina: “Vi spiego che rapporti ho con l’ex marito di Clizia Incorvaia”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono confessati al magazine Gente, spiegando di avere vissuto un anno difficile dal punto di vista privato, segnato da un grave lutto e da situazioni personali complesse. L’influencer siciliana ha ricordato che la perdita di Eleonora Giorgi ha creato in famiglia un vuoto doloroso. Inoltre ha sottolineato che la vicenda giudiziaria in cui è stata trascinata dal suo ex marito Francesco Sarcina è stata per lei un “incubo”. Il cantante delle Vibrazioni l’ha denunciata, sostenendo che sfruttasse la loro figlia minore per fini professionali. Clizia è stata prosciolta dalle accuse poche settimane fa. Anche Ciavarro ha parlato dell’artista, rivelando quali rapporti ha con lui.

Clizia Incorvaia e l’anno da “incubo”

Incorvaia ha esordito dicendo di aver vissuto un anno da “incubo”. La morte della suocera Giorgi l’ha provata nel profondo. Con l’attrice aveva trovato un feeling più che positivo, arrivando a ritenerla “una seconda mamma, un’amica e una complice”. Oltre al lutto si è ritrovata ad affrontare la spinosa vicenda legale scatenata dall’ex marito.

“Sono sempre stata fiduciosa nella giustizia e soprattutto sapevo di essere nella verità assoluta. Ho sempre protetto mia figlia”, ha dichiarato l’influencer che è poi tornata a ribadire che crede che il matrimonio con Sarcina sia stato “tossico“. La separazione è arrivata nel 2019. Dopodiché Incorvaia ha conosciuto al Grande Fratello Vip Paolo Ciavarro, con il quale si è sposata in secondo nozze e con il quale ha avuto il suo secondo figlio, Gabriele (per il volto di Forum invece si tratta del primo frutto d’amore). Anche il cantante delle Vibrazioni si è rifatto una vita, risposandosi (tra l’altro la sua attuale moglie si è scagliata di recente contro Clizia, dopo l’intervista rilasciata da quest’ultima a Verissimo).

“In seguito all’ennesima discussione accesa che superò limiti per me invalicabili ci separammo”, ha raccontato Clizia in riferimento al naufragio matrimoniale con Sarcina. Oggi tra i due ex coniugi il dialogo è azzerato. Si sentono solo per necessità, ossia per la gestione della loro figlia Nina. Un ruolo cruciale per gli equilibri familiari lo sta giocando Ciavarro che riesce a mantenere, per quanto possibile, i rapporti civili.

Paolo Ciavarro rivela i rapporti che ha con Francesco Sarcina

“Con Sarcina ho rapporti distaccati, ma è il padre della mia prima figlia e per questo lo rispetto”, ha dichiarato Ciavarro. Clizia ha confermato questa versione: “Paolo che negli anni mi ha sempre sostenuta, ha coltivato con lui un buon rapporto, per il benessere di Nina”. Infine l’influencer ha riservato all’attuale marito parole di profonda stima, affermando che grazie a lui ha ricominciato a credere nell’amore. Ha aggiunto che grazie al volto di Forum si è liberata dalla rabbia e dallo sconforto che aveva dentro di sé a causa del fallimento del primo matrimonio.