Clizia Incorvaia avverte Sarcina e moglie: “Lieta di documentare dinanzi all’Autorità”

Arriva la dura replica di Clizia Incorvaia alle ultime dichiarazioni di Nayra Garibo, attuale moglie di Franceso Sarcina. Quest’ultima, in un’intervista, ha difeso il marito dalle forti accuse ricevute dall’ex. Ma ecco che ora Clizia si dice pronta a tirare fuori il suo asso nella manica. Infatti, pare che la moglie di Paolo Ciavarro abbia con sé le prove che testimonierebbero le sue forti accuse nei confronti di Sarcina.

Questa guerra mediatica recentissima è iniziata con l’intervista della Incorvaia a Verissimo. Le sue velate, ma forti risposte date a Silvia Toffanin, stanno facendo parlare. Per questo, Nayra ha deciso di intervenire e di difendere il cantante de Le Vibrazioni, con il quale Clizia ha avuto una figlia e un travagliato matrimonio. Inoltre, è stato detto che Sarcina sarebbe pronto a denunciare l’ex moglie per diffamazione. Di fronte a tutte queste repliche, oggi l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sceglie di parlare tramite il suo avvocato David Leggi, che scrive a sua volta a Fanpage.it una lunga lettera.

Con questo comunicato, Clizia ci tiene a:

“Smentire le astiose inesattezze, volendo essere garbati, contenute nelle dichiarazioni della sig.ra Garibo che, fortunatamente per lei, non ha vissuto insieme a me e il signor Francesco Sarcina quando ancora eravamo sposati”.

Crede sia giusto concedere alla donna il beneficio del dubbio, mentre si ritrova a rilasciare dichiarazioni sulla base solo di una delle versioni di quel turbolento matrimonio.

A questo punto, però, la Incorvaia si dice pronta a rompere il silenzio, qualora fosse necessario. Ha sempre scelto di mantenerlo su ciò che è davvero accaduto tra lei e Sarcina per il bene della loro figlia Nina “e, forse, anche di altre persone che ne subirebbero indirettamente (e incolpevolmente) le conseguenze”. Non intende neppure ora venir meno a questa promessa per contraddire l’attuale moglie del cantante. Ma non è detto che ciò rimanga tale se le cose cambiassero:

“Le medesime ragioni di tutela che, anni fa, mi hanno trattenuta proprio dall’andare in Questura e che oggi, laddove ingiustamente accusata di ‘diffamare’ qualcuno, non avrei problemi a superare. Sarò ben lieta, dunque, di documentare dinanzi all’Autorità Giudiziaria come sono andate effettivamente le cose, laddove dovessi esser chiamata a ‘difendermi’ per l’iniziativa, però, di chi non può non sapere la verità e, ciononostante, decida di denunciare il falso, assumendosene conseguentemente la responsabilità”

Dunque, Clizia Incorvaia si dice così pronta a fornire alla legge le presunte prove della sua versione dei fatti. Non finisce qui la lunga lettera. La moglie di Ciavarro parla poi di un’altra parentesi, che riguarda “la frequentazione della piccola Nina con il papà” e del fatto che un documento regolerebbe “il sacrosanto diritto di Nina di vedere il proprio padre, sia a Milano che a Roma”.

Per lei, osservare quanto firmato da entrambi i genitori, non sarebbe un “ricatto morale” o una “pressione continua”, come è stato fatto notare. “Vi ringrazio per avermi concesso questo piccolo spazio, non certo per la ‘mia visibilità’, ma per dovere di verità”, conclude Clizia con questa lunga lettera inviata tramite il suo avvocato. Ora bisogna capire come decideranno di agire Sarcina e sua moglie, di fronte a queste importanti parole.