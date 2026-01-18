Clizia Incorvaia, rivelazioni agghiaccianti a Verissimo: “Violenze fisiche da Sarcina? Meglio omettere”

Clizia Incorvaia, ospite a Verissimo, ha parlato della relazione burrascosa vissuta con Francesco Sarcina. Il cantante ha denunciato l’ex moglie, accusandola di sfruttare sui social l’immagine della loro figlia Nina (10 anni) per fini professionali. L’influencer siciliana è stata prosciolta e ha tirato un sospiro di sollievo. Di fronte a Silvia Toffanin ha inoltre sostenuto che quando era sposata con l’artista, più volte le è stato mancato di rispetto. Ha anche dato la sua versione sul flirt avuto con Riccardo Scamarcio, ex migliore amico di Sarcina.

Clizia Incorvaia: “Violenze fisiche da parte di Sarcina? Meglio omettere”

“Io ho sempre cautelata tanto Nina, sono contenta che la sentenza mi abbia dato ragione”, ha dichiarato Clizia a Verissimo. “Io e Francesco – ha aggiunto – abbiamo sempre pubblicato le foto di nostra figlia, era lui che mi faceva gli scatti. Poi ci siamo lasciati e verbalmente abbiamo deciso di mostrarla solamente di spalle e di profilo”.

Toffanin a questo punto ha riferito che di recente Sarcina, in un’intervista, ha spiegato che si è capito di più negli ultimi anni quanto sia pericoloso esporre i minori sui social. “Il suo primogenito però lo ha pubblicato da zero anni fino ad adesso”, la replica secca dell’influencer. “Ora abbiamo rapporti freddi e distaccati”, ha continuato. La conduttrice ha ricordato che in passato Clizia ha parlato di matrimonio tossico.

“Non è stato l’amore che chiunque si aspetta – ha detto Incorvaia -. Ho poi capito che non era un amore giusto. Presto è venuto meno il rispetto della mia persona e ho compreso che dovevo prendere le distanze. Ci sono state cose pesanti, una volta mi bruciò più di 60 paia di scarpe. Motivo? Per litigi, niente di che. Discussioni e litigi. Era un amore malsano”.

E ancora: “Non ho denunciato perché non volevo che Nina leggesse questo. Poi lui mi ha denunciato. Ci sono state violenze fisiche? Non voglio che ci sia tutto sui giornali, voglio preservare Nina, meglio omettere certe cose”.

Clizia Incorvaia: “Flirt con Scamarcio quando il matrimonio con Sarcina era finito”

Infine Toffanin le ha domandato di chiarire che cosa sia avvenuto con Riccardo Scamarcio. Sarcina ha accusato il suo ex migliore amico e l’ex moglie di averlo tradito, scoprendo il flirt tra di loro. “Noi già eravamo separati – si è difesa Clizia -. Non è stato assolutamente un tradimento. Ero una donna libera. La cosa più brutta è che non abbia pensato a proteggere la madre di sua figlia. Per tre mesi mi hanno dato della prostituta, mi hanno scritto le peggiori cose e ho perso dei lavori. Sono stata molto male, ma ce l’ho fatta anche lì. Durante il matrimonio non l’ho mai tradito”.