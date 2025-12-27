Clizia Incorvaia denunciata e amicizia chiusa con Scamarcio, parla Sarcina

Francesco Sarcina è tornato a parlare della decisione di denunciare l’ex moglie Clizia Incorvaia. Il cantante, due anni fa, ha accusato l’influencer di mostrare la loro figlia Nina (9 anni) sui social a scopo di lucro. L’imprenditrice siciliana, poco prima di Natale, è stata prosciolta in quanto i giudici hanno ritenuto che il “fatto non costituisce reato”. Sarcina, intervistato dal Corriere della Sera, ha anche spiegato di non aver mai avuto un chiarimento con l’ex migliore amico Riccardo Scamarcio. Quando terminò il matrimonio con Clizia, il rocker affermò che l’ex moglie e l’attore ebbero un flirt clandestino a sua insaputa. Scamarcio non ha mai commentato la vicenda, Incorvaia ha invece sostenuto in diverse occasioni che quel che è accaduto con il divo è avvenuto quando le sue nozze erano già giunte al capolinea.

Francesco Sarcina parla di Clizia Incorvaia e della scelta di denunciarla

Quando Il Corriere della Sera ha chiesto a Sarcina se avesse trovato pace con l’ex Incorvaia, è arrivata la seguente risposta: “Il punto non è la “pace” tra noi: sono i bambini. Mettere le foto dei figli sui social è sbagliato, punto. Tutti lo abbiamo fatto quando non si sapeva quanto fosse pericoloso, ma ora lo sappiamo: ho amici in polizia che mi hanno raccontato cose agghiaccianti sull’uso delle immagini dei minori”. Le parole del cantante fungono anche da replica indiretta ad alcune dichiarazioni rilasciate in passato da Clizia. In particolare, l’influencer aveva fatto notare che anche l’ex marito aveva postato immagini della figlia minorenne.

Nessun chiarimento con Riccardo Scamarcio

Nel corso dell’intervista con il quotidiano di via Solferino, è anche stato domandato al frontman de Le Vibrazioni se abbia avuto un chiarimento con Scamarcio. “No. E non rimpiango nulla di quell’amicizia”, ha chiosato in modo lapidario il cantante. Come accennato poc’anzi, l’attore non ha mai concesso dichiarazioni pubbliche sul presunto flirt con Clizia.

Oggi Sarcina e Incorvaia si sono entrambi risposati e hanno avuto figli con gli attuali partner. Clizia si è unita a Paolo Ciavarro, conosciuto al Grande Fratello Vip. La coppia ha accolto nel febbraio 2022 il piccolo Gabriele. Anche il cantante è diventato di nuovo padre. Con la moglie messicana Nayra Garibosi ha avuto una figlia, Yelaiah.

Sarcina ha raccontato che con Nayra è stato amore a prima vista; è scattato il cosiddetto colpo di fulmine. L’incontro è avvenuto una sera, a Milano, nel suo locale, una mescaleria sui Navigli. “Nayra era lì fuori con un amico comune. È stato un colpo di fulmine: lui l’ho scansato e mi sono buttato su di lei come un’aquila”, ha confessato il musicista.